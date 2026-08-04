Non vuole pagare l’affittacamere e finge di avere una pistola con le dita sotto la maglia

Ha simulato con tre dita una pistola sotto la maglia per non pagare il B&B dove aveva alloggiato: denunciato un 28enne a Striano, nel Napoletano.

Immagine generata con IA

Non vuole pagare un Bed&Breakfast, e così finge di avere una pistola per minacciare il titolare: ma in realtà sotto la maglietta c'erano le sue dita, nel goffo tentativo di simulare l'arma da fuoco. Il titolare pur accorgendosi del trucco, ha preferito lasciarlo andare per poi allertare i carabinieri che lo hanno identificato e denunciato. La vicenda è avvenuta a Striano, nella Valle del Sarno, nella provincia di Napoli a ridosso di quella salernitana. Protagonista un 28enne di San Gennaro Vesuviano, che ora dovrà rispondere di violenza privata aggravata.

Tutto è iniziato dopo che il giovane doveva lasciare la stanza affittata: per evitare di pagare il prezzo di soggiorno, ha così minacciato il titolare con una pistola "simulata". Ovvero, ha infilato le dita sotto la maglia simulando di avere una pistola puntata contro di lui. Il titolare, pur capendo che il tentativo del ragazzo fosse particolarmente goffo e soprattutto innocuo, non ha voluto rischiare nulla e lo ha lasciato andare, salvo poi allertare immediatamente i carabinieri. I militari dell'Arma della stazione di Striano si sono messi così subito sulle tracce del 28enne, risalendo in breve tempo a lui: identificato e denunciato, il 28enne originario della vicina San Gennaro Vesuviano, ora dovrà rispondere di violenza privata aggravata per la "finger gun", e dovrà anche pagare il pernottamento nel Bed&Breakfast al titolare dell'attività.