Nasconde 18 chili di droga nella cameretta del figlio appena nato: 29enne arrestato a Secondigliano

In casa del 29enne, precisamente nell’armadio della camera da letto del figlio neonato, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 18 chili di droga di vario tipo.

La droga sequestrata dai carabinieri a Secondigliano

Pensava che nessuno l'avrebbe mai trovata quella droga nascosta nella cameretta del figlio appena nato: e invece, Gennaro Esposito, 29enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri a Secondigliano, quartiere della periferia settentrionale di Napoli. I carabinieri della locale stazione, nel corso di un'attività antidroga, hanno deciso di perquisire l'abitazione di Esposito, alla ricerca di sostanze stupefacenti o armi. È stato proprio nella camera da letto del neonato, precisamente in un armadio, che i militari dell'Arma hanno trovato 18 chili di droga: 15 di hashish, circa 2 chili di eroina e 810 grammi di cocaina.

Il 29enne è stato portato in carcere

Pertanto, al termine delle operazioni, l'ingente quantitativo di droga è stato sequestrato dai carabinieri, mentre Gennaro Esposito è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: per lui si sono aperte le porte del carcere, dove è stato trasferito in attesa di giudizio.