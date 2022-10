Napoli vista dallo spazio, Samantha Cristoforetti pubblica la foto e scherza: “Trovate Pompei”

Napoli vista dallo spazio. Samantha Cristoforetti pubblica due foto su Twitter dalla Stazione Spaziale Internazionale e scherza: "Riuscite a vedere Pompei?". È il saluto speciale che l'astronauta dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea, attualmente comandante della stazione orbitante con la missione scientifica Minerva, dedica al capoluogo partenopeo, prima di lasciare il comando. Il rientro sulla Terra è previsto per il prossimo 12 ottobre. Nelle immagini, una di giorno, l'altra di notte, si vede una spettacolare inquadratura del Golfo di Napoli, con il Vesuvio ben in vista nella parte bassa a destra della foto e la caldera dei Campi Flegrei sulla sinistra. Di notte, la città si accende a formare una enorme ragnatela di luci e colori.

"Ciao Napoli!", scrive AstroSamantha, a corredo delle immagini, che poi dedica una saluto particolare a Forcella. Questo il testo del tweet:

Ciao #Napoli! Can you make out #Pompeii and the crater of Mount Vesuvius right next to #Naples? And a special shout-out to #Forcella, it was lovely talking to you

@CieloItinerante earlier this week – stay curious! 👏#CiaoItaly #MissionMinerva