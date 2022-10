Samantha Cristoforetti dallo spazio incontra i bimbi di Forcella: “Come dormi a testa in giù?” AstroSamantha in collegamento dalla stazione spaziale internazionale con i bimbi della Casa di Vetro: “Coltivate i grandi sogni”

A cura di Pierluigi Frattasi

Samantha Cristoforetti dallo spazio incontra i bimbi di Forcella: "Coltivate i grandi sogni". AstroSamantha si è collegata dalla stazione spaziale internazionale con i ragazzi della Casa di Vetro ed ha risposto a tutte le loro domande. "Come dormi a testa in giù?", "come si mangia e si va in bagno nello spazio?", tra le curiosità dei bambini, alle quali l'astronauta italiana ha risposto, senza risparmiarsi. Cristoforetti, astronauta dell'Esa, l'Agenzia Spaziale Europea, attualmente comandante della stazione orbitante con la missione scientifica Minerva, dovrebbe rientrare sulla Terra il prossimo 12 ottobre. Un viaggio entusiasmante, durante il quale Samantha ha anche passeggiato nello spazio.

"Come sarà il rientro sulla Terra?", le hanno chiesto i bimbi di Forcella. "Un po' difficile – ha raccontato l'astronauta italiana – perché non siamo più abituati a camminare, si deve imparare di nuovo. Ci vuole qualche ora e qualche giorno per l'equilibrio". All'evento, dal titolo "In dialogo con lo spazio", hanno partecipato anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi e l'assessora all'Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini. Quella di Napoli è la terza tappa del progetto Italia Brilla – Costellazione 2022, nato in collaborazione con Enav, e promosso dall'associazione Il Cielo Itinerante. Cristoforetti è stata in collegamento contemporaneamente sia con Napoli che con Milano, dove assieme ai bimbi c'era il sindaco Beppe Sala.

Crostoforetti: "Mi mancherà la sensazione di fluttuare"

"Mi mancherà la sensazione di fluttuare", ha detto AstroSamantha ad un altro bimbo. "Quello che mi piace, a livello lavorativo, è che facciamo tantissime attività ogni giorno e a livello personale mi piace moltissimo la sensazione di fluttuare". "Questo collegamento – ha commentato il sindaco Manfredi – è un segno dell'importanza di queste azioni di recupero e supporto all'educazione dei nostri bambini in un quartiere molto difficile e molto importante per la città. Un occhio dallo spazio che dà grande attenzione al futuro della città che parte dai nostro ragazzini che vanno aiutati a inserirsi bene nel percorso scolastico".