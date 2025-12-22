Napoli, ordinanza brindisi vigilia di Natale 2025 e 31 dicembre: tutti i divieti e le strade coinvolte
Ok ai brindisi in strada della vigilia di Natale e della sera di San Silvestro, ma solo nei bicchieri di plastica. Arriva l'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi per i festeggiamenti del 24 e del 31 dicembre. Il provvedimento, firmato oggi, lunedì 22 dicembre, sarà in vigore dalle 10:00 alle 20:00 di ciascuno dei due giorni ed è motivato dalla necessità di "garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante i giorni di maggior affluenza delle festività natalizie", per tutelare residenti e viabilità.
Il dispositivo è stato studiato di concerto con la Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari, e della Questura, guidata dal Questore Maurizio Agricola. Le strade della città, in particolare quelle dei baretti, saranno blindate dalle forze dell'ordine. Negli scorsi giorni sono state apposte le barriere anti-terrorismo in alcune strade come via Luca Giordano al Vomero. Mentre il Municipio e l'Anm hanno predisposto un piano straordinario per i mezzi pubblici.
L'ordinanza sindacale per i brindisi di vigilia di Natale e 31 dicembre
L'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida o tetrapak. Consentita solo la somministrazione in bicchieri di plastica leggera o carta, il divieto di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum, il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, nelle seguenti aree cittadine:
- 1. Quartiere Chiaia – zona “Baretti”: via Gaetano Filangieri (da Piazzetta Rodinò a via Santa Chiara a Chiaia), via Santa Caterina a Chiaia, Piazza dei Martiri, via Carlo Poerio, via Giuseppe Fiorelli, Largo Ferrandina, via Cavallerizza a Chiaia;
- 2. Centro Storico: via Mezzocannone, via De Marinis, via Candelora, via Santa Chiara, via San Sebastiano, via Port’Alba, via Santa Maria di Costantinopoli, via Sapienza/via del Sole, Piazza Miraglia, via San Pietro a Maiella;
- 3. Quartieri Spagnoli: vico delle Due Porte a Toledo, vico Tre Regine, vico San Sepolcro, via Toledo;
- 4. Quartiere Vomero: Piazza Ferdinando Fuga, Piazza Vanvitelli, via Aniello Falcone, via Raffaele Morghen, via Gianlorenzo Bernini, via Scarlatti, via Luca Giordano, via G. Merliani, via E. Alvino, Piazza Medaglie d’Oro, Piazza Immacolata, Piazza Leonardo, Piazza degli Artisti, Piazza Francesco Muzii, Piazzale San Martino, via Michele Kerbaker, Piazza Cosimo Fanzago, via Francesco Cilea (nel tratto compreso tra l’incrocio con via Scarlatti e l’incrocio con via San Domenico).