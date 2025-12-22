Napoli, ordinanza brindisi vigilia di Natale 2025 e 31 dicembre: tutti i divieti e le strade coinvolte

Immagine di repertorio

Ok ai brindisi in strada della vigilia di Natale e della sera di San Silvestro, ma solo nei bicchieri di plastica. Arriva l'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi per i festeggiamenti del 24 e del 31 dicembre. Il provvedimento, firmato oggi, lunedì 22 dicembre, sarà in vigore dalle 10:00 alle 20:00 di ciascuno dei due giorni ed è motivato dalla necessità di "garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante i giorni di maggior affluenza delle festività natalizie", per tutelare residenti e viabilità.

Il dispositivo è stato studiato di concerto con la Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari, e della Questura, guidata dal Questore Maurizio Agricola. Le strade della città, in particolare quelle dei baretti, saranno blindate dalle forze dell'ordine. Negli scorsi giorni sono state apposte le barriere anti-terrorismo in alcune strade come via Luca Giordano al Vomero. Mentre il Municipio e l'Anm hanno predisposto un piano straordinario per i mezzi pubblici.

L'ordinanza sindacale per i brindisi di vigilia di Natale e 31 dicembre

L'ordinanza del sindaco Gaetano Manfredi prevede il divieto di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida o tetrapak. Consentita solo la somministrazione in bicchieri di plastica leggera o carta, il divieto di vendita e possesso di spray o dispositivi nebulizzatori contenenti oleoresin capsicum, il divieto di introdurre ed esplodere fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, nelle seguenti aree cittadine:

