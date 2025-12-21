Napoli blindata per i brindisi di Vigilia e 31 dicembre: 8 varchi nelle zone dei baretti, il piano della Prefettura

Napoli blindata per i tradizionali brindisi in strada della vigilia di Natale, il 24 dicembre, e dell'ultimo giorno del 2025, il 31 dicembre. Ci saranno 8 varchi presidiati nelle zone dei baretti e della movida, tra il centro storico, il Vomero e Chiaia. Negli scorsi giorni, come anticipato da Fanpage.it, nelle strade più frequentate da turisti e cittadini sono state posizionate le barriere anti-terrorismo. In città, infatti, è previsto un grande afflusso di persone. L’Osservatorio Turistico Urbano del Comune di Napoli ha stimato che saranno circa un milione i turisti che arriveranno nel periodo natalizio, tra il 24 e il 28 dicembre, che soggiorneranno tra le 2 e le 5 notti, per arrivare, poi, al nostro Capodanno lungo e diffuso (dal 29 dicembre al 1° gennaio) in cui sono previsti 760mila turisti che soggiorneranno tra le 2 e le 4 notti. Dati ottenuti incrociando i settori alberghiero e extra alberghiero e i croceristi. Comune ed Anm hanno predisposto un apposito piano trasporti con i prolungamenti delle corse di molti mezzi.

Le ordinanze sindacali per i brindisi di fine anno

Accanto alle tante iniziative culturali previste in città per festeggiare Natale e Capodanno, il Comune di Napoli, in collaborazione con la Prefettura, guidata dal Prefetto Michele Di Bari, come lo scorso anno, provvederà ad emanare le ordinanze per la sicurezza che accompagneranno le feste. I dispositivi, al momento non ancora pubblicati, dovrebbero entrare in vigore a partire dalle ore 12,00 di mercoledì 24 dicembre e di mercoledì 31 dicembre prossimi, per durare fino a tarda sera. Riguarderanno varie zone della città, dove sono presenti bar e locali, di solito affollati per i brindisi che anticipano i tradizionali cenoni: i baretti di Chiaia tra via Bisignano e piazzetta Rodinò, e via Luca Giordano e via Scarlatti al Vomero, i Quartieri Spagnoli, piazza Bellini.

In strada ci saranno i presidi delle forze dell'ordine, con polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. La notte di Capodanno, in strada, ci saranno 250 caschi bianchi, in virtù dell'accordo stipulato per le premialità, come anticipato da Fanpage.it. È possibile che il Comune vari con ordinanza sindacale il divieto di vendita di alcolici in alcune zone della città e di esplosione di fuochi di artificio per la notte di Capodanno, in quest'ultimo caso per ridurre al minimo il rischio di incidenti ed incendi.