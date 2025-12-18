Vomero, nuovo blitz della Polizia Locale, barriere anti-terrorismo a via Luca Giordano: riaperti i dehors sequestrati

Riaprono i dehors del Vomero sequestrati dalla Polizia Locale, dopo l'inchiesta della Corte dei Conti sulle occupazioni di suolo pubblico. I locali stanno modificando anche le strutture, come previsto dalla normativa, sostituendo in molti casi quelle chiuse con installazioni più leggere, con ombrelloni e tavolini. Ma non è l'unico cambiamento. I caschi bianchi sono tornati nella strada dello shopping collinare questa mattina, giovedì 18 dicembre, accompagnati dagli operai della Napoli Servizi e dalle gru per posizionare fioriere e barriere anti-terrorismo a protezione delle isole pedonali di via Luca Giordano, lato piazza degli Artisti.

Barriere anti-terrorismo in via Luca Giordano

I lavori sono iniziati questa mattina e saranno completati nelle prossime ore. Un’operazione ampia della polizia municipale eseguita in collaborazione anche con i tecnici dell'anti-abusivismo del Comune di Napoli. "Accogliamo con favore gli interventi a tutela della sicurezza nella zona del Vomero", commenta Rino Nasti, consigliere della V Municipalità Vomero-Arenella.

Sulla questione dei dehors interviene anche Clementina Cozzolino, presidente del Parlamentino di via Morghen: "Ieri in giunta municipale abbiamo fatto un punto sulla situazione delle occupazioni suolo pubblico degli esercizi commerciali sul territorio municipale. Abbiamo incontrato il comandante della polizia municipale Uo Vomero Maggiore Marraffino mentre era assente, seppur invitato, il Suap. A seguito di questo incontro ritengo importante fare una precisazione circa i sequestri dei dehors in atto sul territorio municipale".

"I controlli – conclude Cozzolino – eseguiti dalla polizia municipale Uo Vomero comprendono due distinte tipologie di accertamenti, una diretta a verificare il rispetto delle concessioni rilasciate dal Suap e l'altra a verificare la regolarità dei pagamenti delle occupazioni suolo pubblico su richiesta della Corte dei Conti. Sono due tipologie di accertamenti diverse infatti quella relativa ai sequestri dei dehors è legata alla difformità dello status quo rispetto alle concessioni e alla realizzazione di strutture difformi, e i relativi controlli sono stati realizzati anche con la collaborazione del nucleo abusivismo edilizio, su segnalazioni della Municipalità 5, attraverso commissioni, consiglio, tavoli di Osservazione sulla sicurezza e legalità e Prefettura. La polizia municipale unitamente al nucleo di abusivismo edilizio, ha eseguito approfonditi controlli sulle concessioni rilasciate dal Suap riscontrando difformità rispetto a quanto autorizzato e procedendo anche a numerosi sequestri dei dehors in base all art 380 del codice penale, i controlli avviati invece su delega della conte dei conti che, in caso di accertamento di danno erariale agirà direttamente per il recupero economico sui commercianti".