Napoli, due 22enni picchiati e accoltellati in pieno centro a piazza Cavour: volti tumefatti e lesioni

Immagine di repertorio

Due ragazzi di 22 anni picchiati selvaggiamente e accoltellati in pieno centro a Napoli. L'aggressione si è consumata questa notte, martedì 3 febbraio, poco dopo la mezzanotte, in piazza Cavour. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. I due giovani feriti, subito soccorsi dalle ambulanze del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro sono stati trasportati d'urgenza in ospedale: uno al Pronto Soccorso del Cto, afferente all'Ospedale dei Colli, l'altro al Vecchio Pellegrini, di via Pignasecca. I due feriti, dopo essere stati medicati dal personale sanitario, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 20 e 10 giorni. I medici hanno diagnosticato tumefazioni e ferite lacero contuse. Sulla vicenda indagano i carabinieri della pattuglia mobile di zona Stella.

Le indagini dei carabinieri sull'accoltellamento in piazza Cavour

I militari dell'Arma sono intervenuti immediatamente sul posto. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'aggressione. Le vittime sono due ragazzi di 22 anni, entrambi originari di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Secondo le prime informazioni, sarebbero stati aggrediti e accoltellati da alcuni sconosciuti. I militari dell'Arma hanno eseguito i rilievi del caso in piazza Cavour ed hanno raccolto le prime testimonianze. Mentre si cercano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto per avere ulteriori elementi utili ad identificare i responsabili dell'aggressione.

L'aggressione vicino alle zone rosse di Dante, Bellini e Sanità

La zona di piazza Cavour è fortemente attenzionata dalla Prefettura e dalla Questura di Napoli. Il Prefetto Michele Di Bari ha istituito recentemente alcune zone rosse vicino al luogo dell'aggressione. A metà gennaio in piazza Dante e in piazza Bellini, assieme ad altre zone rosse nelle aree Coroglio, Mergellina e via Caracciolo, Porta Capuana e Barra. Un'altra zona rossa è stata istituita al Rione Sanità a fine gennaio, assieme a quella di Porta Nolana, nella zona di piazza Garibaldi. Si tratta di zone a sorveglianza rafforzata h24, dove le forze dell'ordine, se necessario, possono allontanare persone moleste e pregiudicati.