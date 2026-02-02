napoli
Zone rosse Rione Sanità e Porta Nolana: l’elenco delle strade vietate a violenti e pregiudicati

Le strade vietate al Rione Sanità e a Porta Nolana dall’ordinanza della Prefettura sull’istituzione delle zone rosse.
A cura di Pierluigi Frattasi
La Prefettura di Napoli ha istituito le zone rosse nel Rione Sanità e a Porta Nolana, due aree considerate a rischio per la sicurezza pubblica per il ripetersi di aggressioni, sparatorie, violenze e rapine. Nel caso della Sanità la notte del 18 gennaio due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati feriti tra vico Lammatari e piazza della Sanità; il primo, raggiunto da una pallottola al petto, è stato ricoverato in gravi condizioni. A Porta Nolana, invece, c'è il famigerato mercato degli stracci, e si verificano spesso aggressioni e rapine. In queste due zone sarà vietato per i prossimi 3 mesi – questo il periodo dell'ordinanza – sostare e fare assembramenti all'interno del perimetro individuato dal Palazzo di Governo, ma solo per alcune persone: si tratta di soggetti già destinatari di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per alcuni tipi di reati, che assumono atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti. Si comportano in modo tale, cioè, da determinare "un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree, da parte della cittadinanza".

L'elenco delle strade vietate nelle zone rosse Rione Sanità e Nolana

Ma quali sono le strade proibite a violenti e pregiudicati? Le vie sono state individuate in collaborazione con la Questura di Napoli, che il 26 gennaio scorso, ha riscontrato trattarsi di quelle dove "si registrano anche assembramenti di persone dedite a comportamenti illegali che determinano la compressione delle libertà dei cittadini" e pertanto appaiono "meritevoli di mirati e specifici interventi in linea con le indicazioni ministeriali". L'elenco è stato poi inserito nell'ordinanza del Prefetto di Napoli, Michele Di Bari. All'interno di queste strade viene istituita la zona a vigilanza rafforzata e saranno allontanate dalla polizia le persone moleste.

Porta Nolana

  • Corso Garibaldi (altezza Porta Nolana);
  • via Marvasi;
  • via Caracciolo di Bella;
  • via Raffaele Conforti;
  • via Nolana
  • via Cesare Carmignano (angolo via Marco di Lorenzo);
  • via Mignogna;
  • piazza Nolana.

Rione Sanità

  • Via Vergini (da via Foria a via Supportico Lopez);
  • via Arena della Sanità da angolo vico Maresca fino all'altezza di Palazzo San Felice in via Sanità n. 6;
  • piazza Sanità;
  • largo Totò (da intersezione con via San Vincenzo a via discesa Sanità).

Chi non può restare nella zona rossa

Ma a chi è rivolto il provvedimento? Ecco chi non può trattenersi all'interno della zona rossa.

Chi assume atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando un pericolo concreto per la sicurezza pubblica, tale da ostacolare la libera e piena fruibilità di quelle aree e risulti già destinatario di segnalazioni all'Autorità giudiziaria per uno o più dei reati di seguito indicati:

  • in materia di stupefacenti;
  • in materia di reati contro la persona;
  • furto con strappo;
  • rapina
  • danneggiamento
  • invasione di terreni o edifici
  • detenzione abusiva di armi
  • porto abusivo di armi
  • porto di armi od oggetti atti ad offendere
napoli
