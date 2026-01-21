A Napoli due nuove zone rosse: saranno alla Sanità e a Porta Nolana

Il prefetto Michele di Bari ha annunciato la possibile istituzione di due nuove zone rosse nella città di Napoli: provvedimento in istruttoria per Porta Nolana e per il rione Sanità.

Porta Nolana e il rione Sanità potrebbero a breve diventare "zone rosse", aree a vigilanza rafforzata con l'applicazione di determinate misure a tutela dell'ordine pubblico: lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, al termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato nel corso del quale si è discusso dei controlli di sicurezza dei pubblici esercizi e attività di intrattenimento e pubblico spettacolo.

Sanità e Porta Nolana zone rosse

Il provvedimento, spiega il Prefetto, è in istruttoria, sia per Porta Nolana sia per il rione Sanità. "In queste ore lo stiamo mettendo a punto anche per specificare la perimetrazione delle strade che saranno interessate – ha aggiunto di Bari – credo che nella riunione del Comitato, già convocata per domani, adotteremo questo provvedimento".

Entrambe le aree interessate dal provvedimento in itinere sono state teatro di diversi episodi di violenza avvenuti negli ultimi giorni, nel caso della Sanità inquadrabili, verosimilmente, in scontri tra bande rivali; nella notte tra sabato e domenica scorsi due ragazzi di 19 e 20 anni sono stati feriti tra vico Lammatari e piazza della Sanità; il primo, raggiunto da una pallottola al petto, è stato ricoverato in gravi condizioni.

A Napoli 5 zone rosse

Pochi giorni fa la Prefettura aveva istituito 5 zone rosse nella città di Napoli, nelle quali è disposto il divieto di stazionamento per i soggetti già segnalati all'Autorità Giudiziaria per reati specifici – quali spaccio di stupefacenti, reati contro la persona, rapina, furto e porto abusivo di armi – che, si legge nella relativa ordinanza, «assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti».