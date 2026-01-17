napoli
video suggerito
video suggerito

In 5 zone rosse di Napoli vigilanza rafforzata: da Coroglio a piazza Dante fino a Barra

Provvedimento del Prefetto su proposta della Questura, operativo fino ad aprile 2026.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Cir. Pel.
0 CONDIVISIONI
Immagine

La nota della questura di Napoli è arrivata ieri sulla scrivania del prefetto Michele Di Bari: ci sono altre zone di Napoli in cui è necessario rafforzare la vigilanza delle forze dell'ordine per evitare che bande di microcriminali prendano il sopravvento impedendo alle persone di vivere in tranquillità.  Dunque subito varata l'ordinanza prefettizia, con decorrenza immediata e validità fino al 16 aprile 2026; il provvedimento individua cinque macro-aree cittadine definite «a vigilanza rafforzata».

Le zone a vigilanza rafforzata a Napoli

Quali sono i perimetri oggetto d'attenzione maggiore da parte di polizia, carabinieri, finanza, vigili urbani e pattuglie dell'Esercito nella missione "Strade Sicure"? C'è l'Area Coroglio, comprensiva di via Coroglio, discesa Coroglio, via Nisida e zone limitrofe fino ai confini con Pozzuoli; Area Mergellina e Caracciolo che include via Mergellina, piazza Sannazaro, via Caracciolo, via Partenope e la Riviera di Chiaia. E poi Area Porta Capuana che interessa piazza Garibaldi, corso Garibaldi, piazza Principe Umberto e le vie adiacenti. C'è poi Area Piazza Bellini e Piazza Dante che coinvolge il centro storico, quella in cui la movida è più intensa: comprende via Duomo, piazza Cavour, via Costantinopoli, piazza Bellini e piazza Dante e infine Area Barra, Napoli Est focalizzata su piazza Bisignano, corso Sirena e corso Bruno Buozzi.

Quali sono le misure previste

Nelle zone indicate è disposto il divieto di stazionamento per i soggetti già segnalati all'Autorità Giudiziaria per reati specifici – quali spaccio di stupefacenti, reati contro la persona, rapina, furto e porto abusivo di armi – che, si legge nell'ordinanza «assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o molesti».

Leggi anche
Napoli, nuovo patto tra la Procura e i Vigili del Fuoco: rafforzata la collaborazione nelle indagini

Per tali soggetti è ordinato l'immediato allontanamento dalle aree da parte delle Forze di Polizia. L'Amministrazione sottolinea come la misura si sia resa necessaria a seguito di numerosi esposti di cittadini e associazioni che lamentano una ridotta fruibilità degli spazi pubblici a causa di assembramenti molesti, atti di vandalismo e inquinamento acustico. I positivi risultati ottenuti con le precedenti ordinanze hanno confermato l'efficacia di questo strumento eccezionale per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza urbana.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Cippi di Sant'Antonio, anche quest'anno quintali di legna bruciati in strada per i falò
In 5 zone rosse di Napoli vigilanza rafforzata: da Coroglio a piazza Dante fino a Barra
Napoli, rider senza casco né assicurazione e corrono per consegnare prima: raffica di controlli e multe
A Napoli metal detector nelle scuole: il piano della Prefettura contro i coltelli in classe
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views