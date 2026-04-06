Scippato della collana d’oro mentre cammina a Porta Nolana, riesce a bloccare il ladro e a farlo arrestare

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno tratto in arresto un uomo di 32 anni per rapina aggravata.

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato nel cuore di Napoli per rapina aggravata. Nella fattispecie, nel corso della giornata di ieri, domenica 5 aprile, nella quale si celebrava la Santa Pasqua, i poliziotti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre transitavano in piazza Garibaldi, nei pressi della Stazione Centrale, sono stati avvicinati da alcuni passanti, che gli hanno riferito di una rapina avvenuto poco prima poco distante, nei pressi di Porta Nolana.

Giunti prontamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato sono stati avvicinati dalla vittima, un uomo, che ha raccontato ai poliziotti di essere stato avvicinato da un uomo, che gli ha strappato la collanina d'oro che portava al collo, per poi darsi alla fuga. La vittima, tuttavia, non si è persa d'animo ed è riuscita a bloccare lo scippatore fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I poliziotti, così, hanno potuto trarre in arresto l'aggressore: si tratta di un uomo di 32 anni, originario del Marocco e con precedenti di polizia, che è stato arrestato con l'accusa di rapina aggravata ed è a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.