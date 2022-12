Napoli, bulli fanno entrare uomo nel bidone dei rifiuti e lo rovesciano. Il video postato su TikTok L’episodio a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. La denuncia di Francesco Emilio Borrelli, parlamentare di alleanza Verdi- Sinistra.

A cura di Pierluigi Frattasi

Fanno entrare un uomo, probabilmente fragile, in un bidone dei rifiuti. Poi chiudono il coperchio e rovesciano a terra il cassonetto con l'uomo all'interno. Il tutto tra le risate. Il video viene poi pubblicato su TikTok. L'episodio sarebbe accaduto a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli. A denunciarlo è il parlamentare di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, al quale è stato inviato il filmato diffuso sui social, per il quale si tratta di un "episodio sconcertante". Borrelli ha segnalato il video alle autorità per identificare i responsabili.

Bulli fanno entrare uomo nel bidone dei rifiuti

Inviato al deputato di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, un video diffuso su tiktok da alcuni bulli che a Fuorigrotta, il quartiere di Napoli da cui proviene la segnalazione, inducono un uomo probabilmente fragile ad "accomodarsi" in un cassonetto dell’indifferenziata. Non paghi della bravata abbassano il coperchio del cassonetto contenete l’uomo e lo rovesciano sul marciapiedi.

Per Francesco Emilio Borrelli, deputato di alleanza Verdi- Sinistra,

Leggi anche Anziana vive seppellita dai rifiuti in condizioni disumane a Napoli, nutrita solo dai vicini