Morto Fausto Cigliano, il cantante e attore napoletano aveva 85 anni Morto all’età di 85 anni Fausto Cigliano, il popolare attore e cantante napoletano. Era ricoverato da ieri al Gemelli per un aggravarsi di un problema ai reni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Morto all'età di 85 anni Fausto Cigliano, il popolare attore e cantante napoletano. Era stato ricoverato ieri sera al Policlinico Gemelli di Roma, in seguito alle complicanze di un problema ai reni che già si trascinava da dietro. Da qualche anno aveva scelto la Capitale come città dove vivere: appena due giorni fa, il 15 febbraio, aveva compiuto 85 anni e il mondo della musica italiana lo aveva celebrato con i dovuti onori.

Classe 1937 e figlio un comandante dei vigili urbani, nel 1952 perse il padre quando aveva solo 15 anni, e da allora la chitarra divenne il suo strumento con cui esprimersi. Nel 1959 vinse il Festival di Napoli con la canzone "Sarrà chi sa?", cantata assieme a Teddy Reno, alternando la carriera di musicista a quella di attore, partecipando a diversi film per il grande schermo. Dal 1959 al 1962 partecipò a quattro edizioni di Sanremo, raggiungendo all'esordio il 6° posto con "Sempre con te" di Roberto Murolo cantata assieme a Nilla Pizzi. Nel 1964 torna sul palco dell'Ariston con "E se domani", che diventerà un successo cantato nella versione di Mina pochi anni dopo. Tanti i successi personali, tra i suoi pezzi più noti "Ossessione '70", "Scena Muta", "Napule mia" e "Ventata nova". "Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi esprime il suo cordoglio, a nome della città intera, per la scomparsa del Maestro Fausto Cigliano, straordinario chitarrista ed interprete della canzone napoletana", si legge in una nota del Comune di Napoli che nel 2015 lo insignì anche della medaglia della città e una targa in "segno di profonda stima e ammirazione per il suo ruolo di ambasciatore della musica napoletana nel mondo". In queste ore, con la notizia della sua morte, in tanti stanno dimostrando il proprio affetto e cordoglio per la sua scomparsa.