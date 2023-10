Minaccia e deruba il fratello con un piccone. Poi va a fare tranquillamente la spesa con l’attrezzo in mano Vico Equense: minaccia il fratello per soldi brandendo un piccone. Poi va a fare la spesa e viene bloccato e arrestato dai carabinieri.

A cura di Redazione Napoli

Una scena da teatro dell'assurdo: prima deruba il fratello, minacciando di colpirlo con u piccone. Poi con lo stesso attrezzo fa a fare la spesa, paga e pensa di poter uscire indisturbato. È accaduto a Vico Equense, quadrante del profondo Sud della provincia di Napoli: lì un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ha minacciato con un piccone il fratello, 42enne, che si era rifugiato in un mini market.

L'uomo cercava spasmodicamente il parente per chiedere soldi, forse per la droga. Il fratello a quel punto si è nascosto nel negozio ma è stato raggiunto dal 27enne che, incurante della presenza di clienti e proprietaria, lo ha inseguito e minacciato per farsi dare il telefono e il pin per sbloccarlo. Tutto dura pochi minuti ma la tensione è altissima. L'aggressore a però a quel punto ne approfitta e prima di andar via fa anche la spesa, giusto due birre e un pezzo di pane che paga regolarmente. Terminate le compere l'uomo, con piccone, smartphone e busta della spesa – esce dal market ma la segnalazione al 112 è già partita.

La gazzella della locale stazione dei carabinieri interviene e trova il 37enne nei pressi del negozio. L’uomo viene bloccato e arrestato, deve rispondere di rapina e porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Il piccone è stato sequestrato mentre lo smartphone è stato restituito al legittimo proprietario.