Michael B. Jordan a Napoli, alla ricerca di location per il nuovo film: dov’è stato e quando dovrebbe girare

Michael B. Jordan ha viaggiato su lussuosi van dai vetri oscurati per alcune zone della Campania alla ricerca di location per il nuovo film. Dalla reggia di Caserta fino a Ischia e in Costiera Amalfitana, la star di Hollywood si è spinto in zona Santa Lucia a Napoli e ha visionato uno dei palazzi storici del quartiere per valutarlo tra i luoghi dove inizierà a girare probabilmente a ottobre.

Michael B. Jordan ha viaggiato su lussuosi van dai vetri oscurati per alcune zone della Campania alla ricerca di location per il nuovo film. Dalla reggia di Caserta fino a Ischia e in Costiera Amalfitana, la star di Hollywood si è spinto in zona Santa Lucia a Napoli e ha visionato uno dei palazzi storici del quartiere in via Orsini, dove sono nati e cresciuti Luciano De Crescenzo e Bud Spencer, per valutarlo tra i luoghi dove inizierà a girare probabilmente a ottobre.

Il giro in Costiera e a Ischia: quali luoghi ha visitato

Girano foto di Michael B. Jordan in visita in Campania per la scelta delle location del suo nuovo film. I giornali locali riportano che sia stato rapito dal Fiordo di Furore, una spiaggia nascosta e incantevole lungo la meravigliosa Costiera Amalfitana, e che abbia visitato il Castello Aragonese e il pittoresco borgo di Ischia Ponte, scattando selfie con i turisti e le persone del luogo che lo hanno riconosciuto. A Furore, è stato accolto calorosamente dal sindaco Giovanni Milo, che gli ha dedicato un ringraziamento speciale sui social: "È stato veramente un piacere incontrare l' attore ed il regista statunitense Michael B. Jordan, persona oltretutto molto disponibile e gentile".

Michael B. Jordan con il sindaco Giovanni Milo

Il sopralluogo a Santa Lucia, la scelta del palazzo di Via Orsini

Fanpage.it apprende che Michael B. Jordan è stato anche a Napoli e ha visitato uno dei palazzi storici di Santa Lucia, a ridosso del Lungomare Caracciolo. Arrivato su uno dei van che lo ha condotto in giro per la Campania, è stato scortato in visita all'appartamento nel quale pare inizierà a girare dal prossimo mese di ottobre. Non è la prima volta che uno dei palazzi di Via Orsini diventa scelta per grandi produzioni nazionali e internazionali o come punto di appoggio per star del cinema. James Franco è stato tra questi quando ha girato il film di Claudio Giovannesi nel centro storico della città partenopea e Mina Settembre con Serena Rossi scelse proprio lo stesso palazzo per girare alcune scene della terza stagione della serie.

La fama di Michael B. Jordan, tra i 25 attori più grandi del 21° secolo

Inserito fra le 100 persone più influenti al mondo dalla rivista Time nel 2020 e nel 2023 ed incoronato da People come "uomo più sexy del mondo" nel 2020, Michael B. Jordan è attualmente nelle sale cinematografiche con il suo ultimo film I peccatori (Sinners, 2025), in cui interpreta il doppio ruolo dei fratelli gemelli Smoke e Stack. Uscito al cinema il 17 aprile, è diretto dal regista di Black Panther, Ryan Coogler, con il quale Jordan è alla sua quinta collaborazione.

Diventato famoso per i ruoli di Adonis Creed nella trilogia di "Creed", spin-off della serie di film su "Rocky", ed Erik Killmonger, nemico di Black Panther nei film Marvel e come Torcia Umana ne I Fantastici 4, è stato inserito dal New York Times tra i 25 attori più grandi del 21° secolo.