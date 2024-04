video suggerito

A Santa Lucia si gira Mina Settembre 3: set in via Generale Orsini Proseguono le riprese della terza stagione di Mina Settembre con Serena Rossi. Set sul Lungomare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Mina Settembre torna al Borgo Santa Lucia, dove saranno ambientate diverse scene della terza stagione che ha per protagonista l'assistente sociale investigatrice. Il set è in allestimento in questi giorni, nella zona di via Generale Orsini, alle spalle di Palazzo Santa Lucia, dove nelle precedenti stagioni sono ambientate diverse scene, anche notturne, dove Mina è al citofono. La fiction di Rai Uno, che vede come protagonista Serena Rossi, è ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni. Nel quartiere San Ferdinando si trova la casa di una delle migliori amiche di Mina, Irene Pironti, interpretata da Christiane Filangieri, avvocatessa, madre di Gianluca e moglie di Paolo.

Le riprese di Mina Settembre 3 sono partite il 19 febbraio scorso, assieme a quelle del Commissario Ricciardi 3, interpretato da lino Guanciale. Già individuate negli scorsi giorni le prime location dove allestire i set all'aperto. Tra queste, alcuni scorci nella zona del Borgo Santa Lucia, nel quartiere San Ferdinando, e di Chiaia. De Giovanni, intanto, sta già lavorando al nuovo romanzo de "I Bastardi di Pizzofalcone", anche questa fortunata serie crime di successo Rai, con protagonisti Alessandro Gassmann e Massimiliano Gallo, tra gli altri.

Le location della seconda stagione

La seconda stagione di Mina Settembre si chiudeva con Viola, una ragazza abbandonata alla nascita e orfana anche dei genitori adottivi, alla quale Mina si è molto affezionata, che le chiedeva di poter vivere insieme per poter accorciare le distanze tra la casa famiglia e la scuola che frequenta. Mina accetta, una decisione che le stravolgerà la vita. Tra le new entry della seconda stagione Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina.

Nella precedente stagione andata in onda, molte scene sono state girate a Napoli, Procida e Pozzuoli. Iconico il ruolo di Palazzo San Felice, al Rione Sanità, dove si trova il consultorio dove Mina lavora. Ma anche tanti luoghi simbolo di Napoli, come piazza del Gesù, il Lungomare con il Castel dell'Ovo, e Montesanto. Nella piazza del Rione Sanità sono state girate anche diverse scene in esterna lo scorso marzo. In via Chiaia c'è la casa di Claudio De Carolis, il magistrato ed ex marito di Mina.