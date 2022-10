Dove è stata girata Mina Settembre 2, le location a Napoli della seconda stagione della fiction con Serena Rossi Dal 2 ottobre su Rai Uno andrà in onda la seconda stagione di Mina settembre con Serena Rossi, girata a Napoli tra novembre 2021 e maggio 2022. Tra le location, il Lungomare e piazza del Gesù.

Mina Settembre con Serena Rossi torna su Rai Uno domenica 2 ottobre 2022, con la messa in onda della prima puntata della seconda stagione, ambientata e girata, come la prima, a Napoli, ma con alcune scene ambientate anche a Procida. La fortunata fiction Rai, ispirata ai romanzi dello scrittore Maurizio De Giovanni, e diretta da Tiziana Aristarco, è incentrata sulle vicende di Gelsomina Settembre, assistente sociale investigatrice, affiancata da un cast corale di grandi attori, tra i quali Giuseppe Zeno, che interpreta il ginecologo Domenico Gambardella, Giorgio Pasotti, il magistrato ed ex marito di Mina Claudio De Carolis. Tra le new entry della seconda stagione Marisa Laurito nel ruolo di Rosa, la zia di Mina. Nel secondo capitolo, Mina vivrà nuove avventure e dovrà fare i conti anche con la scoperta di avere un fratello. I primi due episodi sono stati pubblicati in anteprima su RaiPlay il 30 settembre.

Le location di Mina Settembre 2 a Napoli

Le riprese della seconda stagione sono iniziate il 18 novembre 2021 e sono terminate lo scorso maggio. La serie è ambientata ancora una volta a Napoli. Tra le location ritroveremo, quindi, Palazzo San Felice, al Rione Sanità, dove si trova il consultorio dove la protagonista lavora. Ma anche tanti luoghi simbolo di Napoli, come piazza del Gesù, il Lungomare con il Castel dell'Ovo, e Montesanto. Alcune scene sono state girate anche a Procida, nel 2022 Capitale Italiana della Cultura.

Palazzo San Felice torna set per il consultorio di Mina

Il consultorio dove lavora Mina Settembre si trova all'interno di Palazzo San Felice, uno degli edifici più belli e suggestivi di Napoli, nel cuore del Rione Sanità. Lo storico edificio, realizzato tra il 1724 e il 1728, da Ferdinando Sanfelice, è famoso per lo scalone del suo cortile. Sui portali di piperno e marmo ci sono targhe settecentesche. Qui sono state ambientate le riprese di Mina Settembre, sia per la prima stagione del 2020, che per la seconda del 2021-22. Nella piazza del Rione Sanità sono state girate anche diverse scene in esterna lo scorso marzo.

Chiaia e il Borgo Santa Lucia, i luoghi di Mina

Chiaia e il Borgo di Santa Lucia saranno protagonisti anche della seconda stagione. In via Generale Orsini sono state girate alcune scene, sia in strada che all'interno dei palazzi. Qui si trova l'antico ascensore in legno che conduce alla casa di Mina. La zona del Lungomare, con il Castel dell'Ovo, e di Mergellina, è molto presente nella serie. In via Chiaia c'è la casa di Claudio De Carolis, il magistrato ed ex marito di Mina, che nella prima puntata della seconda stagione sarà vittima di un attentato. L'appartamento sarà distrutto da una bomba. Qui, lo scorso gennaio sono state fatte alcune riprese tra piazza dei Martiri e l'incrocio con via Chiaia. La zona del Lungomare sarà oggetto anche di suggestive riprese autunnali.

In Mina Settembre c'è anche Procida

C'è anche Procida nella seconda stagione di Mina Settembre. L'isola di Arturo, Capitale Italiana della Cultura nel 2022 e famosa anche per essere stata set del film Il Postino con Massimo Troisi, ospiterà Mina e Gianluca in vacanza nella prima puntata, alcuni mesi dopo la scoperta di essere fratellastri. Una breve visita, però, perché Mina sarà subito richiamata a Napoli per assistere Luca, vittima di un attentato.

Le riprese a Montesanto e ai Decumani

Non manca il centro storico in Mina Settembre 2. Diverse scene della fiction sono state girate a Montesanto e nei Decumani. Via Pignasecca, storica strada commerciale di Napoli, sarà protagonista di una delle prime puntate della seconda stagione. Mina vi si ritroverà nel corso di una indagine che sta seguendo. La troupe Rai ha girato ad aprile alcune scene tra piazza Montesanto e piazzetta Olivella. Sul set, oltre alla protagonista Serena Rossi, anche Nando Paone, nei panni del portiere Rudi Trapanese, Luca Saccoia che interpreta Giovanni, e Giovanni Buselli che nella serie è Michele. Altre scene sono state girate in piazza del Gesù lo scorso novembre.