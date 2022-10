Mina Settembre 2, anticipazioni sesta e ultima puntata 6 novembre: Mina sospesa dalla professione Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 6 novembre su Rai1. Nell’undicesimo e dodicesimo episodio, Mina si ritrova sospesa dalla professione di assistente sociale.

Le anticipazioni della sesta e ultima puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 6 novembre su Rai1. Nell'undicesimo e dodicesimo episodio della serie con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri e Marisa Laurito, Mina si troverà a uno snodo fondamentale per la sua carriera e per la sua stessa esistenza. L'idea di Mina di contattare la madre biologica di Viola le costerà caro e dovrà intervenire Domenicao in suo soccorso. Scopriamo insieme quello che succederà. L'appuntamento con la nuova puntata di Mina Settembre 2 è domenica 6 novembre alle ore 21:20 su Rai1.

Mina Settembre 2, le anticipazioni dell'ultima puntata del 6 novembre

Nelle anticipazioni dell'undicesimo episodio dell'ultima puntata, in onda su Rai1 il 6 novembre dalle ore 21.20, episodio che si intitola "With a little help from my friends", Mina si ritrova a far fronte a quello che è successo dopo aver contattato la madre biologica di Viola contro la sua volontà. Il gesto che ha fatto, purtroppo, le costerà caro: si ritroverà, infatti, sospesa dalla professione di assistente sociale. A questo punto, disperata e delusa, Mina si trova costretta a lasciare il consultorio con la morte nel cuore. Ma questo momento di grande commozione si traduce in un altro disperato tentativo, quello di Domenico che prende in mano la situazione provando a convincere la madre biologica di Viola a ritirare la denuncia ai danni di Mina, al fine di poterla così reintegrare al più presto in servizio.

Il matrimonio di Titti e il gran finale di Mina Settembre

Nel dodicesimo episodio che chiude ufficialmente i conti con la seconda stagione di Mina Settembre, episodio intitolato "Andare a vedere", grande protagonista è Titti e il suo matrimonio. Nel giorno delle nozze, le amiche sono molto emozionate ma qualcosa di strano sembra turbare quel momento così idilliaco. Intanto, Olga torna a casa ma la storia che racconta non sembra reggere più di tanto. Cosa nasconde?