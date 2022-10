Mina Settembre 2, anticipazioni quinta puntata 30 ottobre: Mina rischia di trovarsi nei guai Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 30 ottobre su Rai1. Mina rischia di trovarsi nei guai, mentre suo fratello Gianluca ha bisogno del suo aiuto.

A cura di Ilaria Costabile

Le anticipazioni della quinta puntata di Mina Settembre 2, in onda domenica 30 ottobre su Rai1. Nel nono e nel decimo episodio della serie con Serena Rossi, Giuseppe Zeno, Giorgio Pasotti, Christiane Filangieri e Marisa Laurito, Mina rischierà seriamente di mettersi nei guai. Intanto da lei arriverà suo fratello Gianluca in cerca di aiuto, il tutto mentre si faranno spazio nuovi casi in cui l'assistente sociale dovrà rimboccarsi le maniche. L'appuntamento con la nuova puntata di Mina Settembre 2 è domenica 30 ottobre alle ore 21:20 su Rai1.

Mina Settembre 2, le anticipazioni della quinta puntata del 30 ottobre

Nella anticipazioni della quinta puntata di domenica 30 ottobre nell'episodio dal titolo "Non si scappa", il nono della fiction, Mina tornerà di nuovo a Procida per cercare suo fratello Gianluca, che pare si sia innamorato di Sophie, figlia di Juliette, la proprietaria del bed and breakfast dove i due avevano soggiornato in estate. Sarà proprio Gianluca a chiamarla preoccupato vedendo che l'atmosfera tra madre e figlia non è delle migliori, dal momento che è piombato sull'isola l'ex marito di Juliette: ex tossicodipendente per la cui presenza le due non sembrano essere particolarmente felici. Mina, ovviamente, corre in aiuto di suo fratello provando ad intervenire per placare gli animi.

Mina rischia di trovarsi nei guai

Il decimo episodio della fiction, dal titolo "La sibilla cumana", vedrà Mina Settembre alle prese con una situazione non facile da risolvere. L'assistente sociale dovrà occuparsi di Viola, una ragazza che vive in una casa famiglia e desidera conoscere sua madre. Mina sarà particolarmente colpita da questa storia e si prodigherà con tutta se stessa per provare ad esaudire una richiesta così sentita e importante. Intanto, la sua vita sentimentale, non sembra aver trovato una vera risoluzione.