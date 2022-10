Stasera inizia Mina Settembre 2: cast e trama della seconda stagione con Serena Rossi Da domenica 2 ottobre 2022 Serena Rossi torna a vestire i panni di “Mina Settembre”, l’assistente sociale nata dalla penna di Maurizio De Giovanni che riappare in tv con la seconda stagione. Le puntate sono sei e andranno in onda in prima serata, ogni domenica, su Rai1.

Ilaria Costabile

Da domenica 2 ottobre 2022 torna in tv Serena Rossi con la seconda stagione di Mina Settembre, dopo il grande successo dello scorso anno. L'attrice napoletana interpreta la protagonista della fiction, un'assistente sociale che prova ad aiutare le persone in difficoltà nel quartiere dove lavora, ovvero il Rione Sanità. Al suo fianco ci saranno Giorgio Pasotti, Giuseppe Zeno, Christiane Filangieri, Marina Confalone e quest'anno anche una new entry, ovvero Marisa Laurito. La fiction si compone di puntate, ed è liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni.

Le anticipazioni della prima puntata di Mina Settembre 2 del 2 ottobre

La fine della precedente stagione aveva sconvolto gli equilibri di Mina. Dopo aver scoperto che la sua migliore amica, Irene, era stata l'amante di suo padre e che suo figlio era in realtà suo fratello, le sue certezze sono andate in frantumi, insieme al rapporto con Domenico. Il lavoro resta la sua ancora di salvezza e, infatti, continua a destreggiarsi tra un caso e l'altro, lasciata sola dalla madre che è partita per un viaggio intorno al mondo e in procinto di dare una seconda chance all'ex marito Claudio. Nella sua vita, però, arriverà sua zia Rosa e tornerà improvvisamente anche Domenico, per rimettere nuovamente tutto a soqquadro.

La trama della seconda stagione della fiction su Rai 1

La vita di Mina Settembre è sempre più ingarbugliata, tra sentimenti da decifrare e situazioni lavorative da risolvere c'è sempre qualcosa su l'assistente sociale deve riflettere e per cui mettersi in gioco. Dalla seconda chance con Claudio, dopo l'attentato che l'ha colpito, e il ritorno di Domenico che terrà un corso di educazione sessuale in una scuola della Sanità, Mina è confusa e vorrebbe fare chiarezza nel suo cuore e nella sua mente. Il rapporto con le sue amiche, le sue confidenti, è diverso da quello di un tempo: con Irene il legame si è spezzato, mentre Titti è impegnata a gestire l'evoluzione della sua vita personale, quindi le loro reunion sono sempre più sporadiche e meno produttive. Decide, quindi, di iniziare un percorso di psicoterapia con la dottoressa Giulia Postiglione, con la quale parlerà dei suoi dubbi e scaverà dentro sé stessa. Intanto c'è ancora il mistero di Olga, sua madre, scomparsa chissà dove. Sarà in crociera o sta mentendo, come le fa pensare anche la zia Rosa?

Il cast con Serena Rossi e il nuovo ingresso di Marisa Laurito

Anche in questa seconda stagione torneranno i personaggi le cui vicende hanno appassionato il pubblico di Rai1, ma non mancheranno anche dei nuovi ingressi. Di seguito, quindi, i principali protagonisti che animeranno le vicende di Mina Settembre:

Serena Rossi è Mina Settembre

Giorgio Pasotti è Claudio De Carolis:

Giuseppe Zeno è Domenico “Mimmo” Gambardella:

Christiane Filangieri è Irene Pironti

Valentina D’Agostino è Titti Ferrari D’Aragone

Marina Confalone è Olga

Nando Paone è Rudi Trapanese

Rosalia Porcaro è Rosaria

Michele Rosiello è Giordano

Francesco Di Napoli è Gianluca

Ruben Rigillo è Vittorio Settembre

Primo Reggiani è Max

Davide Devenuto è Paolo

Massimo Wertmuller è il Generale

Antonia Liskova è Giulia

Marisa Laurito è zia Rosa

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Gli episodi che compongono la seconda stagione, come era accaduto anche per la prima, sono dodici, distribuiti in sei puntate in onda ogni domenica in prima serata. Oltre alla visione in contemporanea su Rai1, è possibile seguire le vicende di Mina Settembre anche in streaming su RaiPlay.

prima puntata domenica 2 ottobre

seconda puntata domenica 9 ottobre

terza puntata domenica 16 ottobre

quarta puntata domenica 23 ottobre

quinta puntata domenica 30 ottobre

sesta puntata domenica 6 novembre

I libri di Maurizio De Giovanni che hanno ispirato la serie con Serena Rossi

La fiction è liberamente ispirata ad alcuni racconti di Maurizio de Giovanni, editi da Einaudi. Il primo che vede protagonista la volenterosa assistente sociale, si intitola "Un giorno di Settembre a Natale" e risale al 2013; il secondo che è invece più recente, del 2021, si chiama "Una sirena a Settembre". La serie non riprende fedelmente quello che viene narrato nei racconti, ma spazia tra vicende sentimentali e professionali riscritte appositamente dagli sceneggiatori della serie.

Dove è stata girata la seconda stagione di Mina Settembre 2

Anche questa seconda edizione è stata girata interamente a Napoli e nei suoi dintorni, esplorando sia la città che le zone limitrofe al capoluogo campano. Le riprese sono iniziate nell'autunno 2021, per poi concludersi a maggio 2022.