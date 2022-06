Il nuovo look di Marisa Laurito per Mina Settembre 2: sarà la zia di Serena Rossi Le prime immagini di Marisa Laurito nel cast di Mina Settembre 2, la seconda stagione della fiction con Serena Rossi tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni.

Arriva dai social la notizia, twittata dal puntalissimo "Cinguetterai": Marisa Laurito è nel cast di Mina Settembre 2, la seconda stagione della fiction Rai tratta dalla popolare saga di romanzi di Maurizio de Giovanni. Si legge nel tweet che l'attrice napoletana sarà la zia di Serena Rossi. Nella foto, l'attrice sfoggia una nuova chioma, in linea con quello che sarà il suo personaggio. Per girare la fiction, la storica allieva di Eduardo De Filippo ha detto addio al suo tipico colore nero con riflessi blu per una suggestiva ed elegante colorazione sale e pepe.

Marisa Laurito: un nuovo inizio

Per Marisa Laurito la partecipazione alla seconda stagione di Mina Settembre rappresenta un vero e proprio nuovo inizio. Mancava dal 2011 in tv, tenendo conto solamente dei progetti seriali: partecipò infatti a Baciati dall'amore, serie tv diretta da Claudio Norza in onda su Canale 5 con Giampaolo Morelli, Gaia Bermani Amaral, Lello Arena e Pietro Taricone. In precedenza, era il 1997 quando è stata protagonista in "Dio vede e provvede" per la regia di Enrico Oldoini e Paolo Costella. Negli ultimi due anni, Marisa Laurito ha partecipato a "Serata d'onore", un progetto teatrale da lei proposto e disponibile su RaiPlay. Due puntate monografiche, registrate dal Teatro Trianon Viviani: una dedicata a Enrico Caruso, l'altra dedicata a Sergio Bruni.

Quando esce Mina Settembre 2

Tutti vogliono sapere quando va in onda la seconda stagione di Mina Settembre. La fiction Rai, per adesso, è in replica su Rai1 a partire da domenica 29 maggio 2022. Questo lascia presupporre che nella prossima stagione, nel tipico palinsesto autunnale/invernale, ci sarà certamente spazio per il nuovo ciclo. La seconda stagione di Mina Settembre 2, infatti, dovrebbe essere disponibile tra ottobre 2022 e marzo 2023. Per adesso, però, non c'è ancora nessuna certezza.