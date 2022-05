Mina Settembre vince gli ascolti anche in replica Mina Settembre ha conquistato 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Ottimo risultato trattandosi di una replica.

La serata di domenica 29 maggio 2022 potrebbe essere stata l'ultima della stagione televisiva. Comincia adesso giugno e con lui una programmazione estiva più fresca e meno impegnativa. Anche per questo motivo, Rai1 lascia spazio alle repliche della prima stagione di Mina Settembre, il personaggio nato dalla penna di Maurizio de Giovanni intepretato da Serena Rossi. Il risultato è stato notevole: quasi 3 milioni di spettatori sfiorando il 17% (la seconda stagione è in fase di preparazione). Distante quattro punti percentuali lo show di Paolo Bonolis Avanti un altro! Pure di sera. La stagione di Che Tempo che Fa si chiude con un buon risultato: Fabio Fazio tornerà il prossimo anno.

Gli ascolti tv del 29 maggio 2022

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv del 29 maggio 2022: su Rai1, Mina Settembre ha conquistato 2.901.000 spettatori pari al 16.7% di share. Ottimo risultato trattandosi di una replica. Su Canale 5, lo show di Paolo Bonolis e Luca Laurenti Avanti un altro! Pure di Sera ha totalizzato davanti al video 2.120.000 spettatori pari al 13.1% di share. Il terzo programma più visto è Che Tempo che Fa su Rai3: 1.954.000 spettatori netti per uno share del 10.4%. A seguire Che Tempo che Fa – Il Tavolo ha interessato 1.419.000 spettatori netti per il 10.6% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

Su Rai2 The Rookie ha realizzato 1.004.000 spettatori netti per il 5.3% di share. A seguire Passeggero 23 ha realizzato 809.000 spettatori netti per il 4.9% di share. Su Italia 1 Il Cavaliere Oscuro ha conquistato 935.000 spettatori netti per il 6.1% di share. Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 586.000 spettatori netti con il 4.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha fatto realizzare 723.000 spettatori (5.3% di share). I Delitti del BarLume – Tana Libera Tutti, la serie tv tratta dai romanzi di Marco Malvaldi con Filippo Timi è stato visto su Tv8 da 296.000 spettatori netti per l'1.7% di share. Sul Nove La mia Vita è uno Zoo ha fatto segnare 256.000 spettatori netti per l'1.6%.