Le repliche di Don Matteo 12 vincono agli ascolti tv Seppur in replica Don Matteo 12 vince la sfida degli ascolti tv sfiorando i 3 milioni di telespettatori, seguito da Scherzi a Parte, le cui puntate sono andate già in onda lo scorso settembre.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'estate ha fatto il suo ingresso a gamba tesa anche nella programmazione televisiva e gli ascolti delle varie reti ne risentono nell'immediato. È così, infatti, che i palinsesti pullulano di repliche per cui il consueto testa a testa tra le varie trasmissioni, fatta eccezione per i talk show che ancora vivono in prima serata, si gioca su fiction o programmi che sono già andati in onda nel corso dell'anno. È così, quindi, che in termini di ascolti, nonostante le repliche delle puntate, è la dodicesima stagione di Don Matteo ad aggiudicarsi il podio, seguita da Scherzi a Parte di Enrico Papi che ha sfiorato i due milioni di telespettatori. Terzo programma più visto della serata è il talk di Del Debbio, ovvero Dritto e Rovescio, che ha superato di poco il milione. I dati auditel di queste settimane, danno conferma del fatto che la televisione nella stagione estiva risente di un calo fisiologico, se non per qualche appuntamento sporadico che possa suscitare l'interesse del pubblico.

Ascolti tv giovedì 9 giugno 2022

Nella serata di ieri, giovedì 9 giugno 2022, su Rai1 la replica di Don Matteo 12 ha interessato 2.880.000 spettatori arrivando al 17.6% di share. Su Canale5 Scherzi a Parte sempre in replica ha conquistato l'attenzione di 1.959.000 spettatori arrivando ad uno share del 13.8%. Su Rai2 The Good Doctor è arrivato a 989.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Italia1 Hard Kill è stata la scelta di 933.000 spettatori arrivando al 5.5% di share. Su Rai3 Il signor Diavolo è stato seguito da 313.000 spettatori arrivando al 2% di share. Su Rete4 Dritto e Rovescio ha guadagnato 1.029.000 spettatori con l'8%. Su La7 Piazzapulita ha registrato 808.000 spettatori arrivando al 4.6% di share. Su Tv8 Radio Zeta Future Hits Live 2022 è arrivato a 275.000 spettatori con l'1.8% di share. Sul Nove Only Fun – Comico Show è stato visto da 610.000 spettatori con il 3.7% di share.