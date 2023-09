L’attore di Hollywood James Franco prende casa a Napoli: si gira un film tratto da un romanzo di Erri De Luca La prossima settimana al via le riprese, tra Napoli e Ischia, del film tratto dal romanzo “Tu, mio” di Erri De Luca. L’attore statunitense James Franco, tra i protagonisti della pellicola, si è trasferito in zona Santa Lucia, sul Lungomare, per partecipare alle riprese.

A cura di Valerio Papadia

James Franco

La sua presenza non è passata inosservata sul Lungomare di Napoli, soprattutto tra i tavoli del ristorante Zì Teresa, al Borgo Marinari: stiamo parlando di James Franco, star di Hollywood, vincitore due volte del Golden Globe. La presenza dell'attore e regista californiano a Napoli non è casuale: da quanto apprende Fanpage.it, l'attore ha preso casa nella zona di Santa Lucia, proprio sul Lungomare cittadino, perché impegnato nelle riprese di un film internazionale, che si girerà per i prossimi mesi tra il capoluogo e la provincia.

James Franco a Napoli, sta girando un film tratto dal romanzo "Tu, mio" di Erri De Luca

Nello specifico, la pellicola che vede James Franco tra i protagonisti è l'adattamento cinematografico di "Tu, mio", romanzo dello scrittore napoletano Erri De Luca, tradotto in inglese con "Me, you". Affidato al regista danese Bille August, il film vede tra i protagonisti, oltre a Franco, anche l'attrice Daisy Jacob e il noto attore inglese Tom Hollander, famoso per la saga di "Pirati dei Caraibi", per "Orgoglio e Pregiudizio" e per "Un'ottima annata". Le riprese dovrebbero cominciare la prossima settimana e si svolgeranno tra Napoli e Ischia: in un'isola del Tirreno nel Secondo Dopoguerra, infatti, è ambientato il romanzo di De Luca.

La trama del romanzo di Erri De Luca da cui è tratto il film con James Franco

"Tu, mio", il libro di Erri De Luca da cui è tratto il film di Bille August con protagonista James Franco, è un romanzo di formazione, in cui un adolescente, in una calda estate su un'isola del Mar Tirreno, conosce la passione per la pesca, l'amore e fa i conti con la morte del padre, deceduto in guerra, prima che la bella stagione volga al termine.