A Napoli si gira il nuovo film di Claudio Giovannesi, riprese al centro storico a fine settembre Napoli torna set cinematografico per il nuovo film di Claudio Giovannesi, regista de La paranza dei bambini, prodotto da Palomar.

A cura di Pierluigi Frattasi

Napoli torna set cinematografico per il nuovo film di Claudio Giovannesi, acclamato regista de "La paranza dei bambini", prodotto da Palomar. L'avvio delle riprese è previsto a fine settembre al centro storico. Ancora riserbo sulla trama del film, di ambientazione storica, che dovrebbe essere girato in gran parte nel capoluogo partenopeo.

Riprese nella zona di via Foria

Tra le ipotesi per le location, a quanto apprende Fanpage.it, ci sarebbe quella della zona a ridosso di via Foria, tra il Real Orto Botanico e i Teatri San Ferdinando e Totò. Per consentire le riprese potrebbero, quindi, essere rimosse la segnaletica stradale e le insegne contemporanee dei negozi, per riportare l'aspetto dell'intrico di vicoli a quello che avevano in passato. Potrebbero essere utilizzati anche dei veicoli di scena.

Nel cast del film dovrebbero figurare, come protagonista, un attore di fama internazionale, affiancato da una giovane co-protagonista esordiente. A giugno si sono svolti i casting dove si ricercava una ragazza tra i 25 e i 35 anni di origini campane che sapesse parlare in dialetto napoletano.

Palomar a Napoli anche con Sara, la serie Netflix di De Giovanni

La casa di produzione è Palomar, è uno dei leader del settore in Italia, con importanti produzioni all'attivo, come "Il commissario Montalbano", con protagonista Luca Zingaretti, targato Rai Uno. Nel 2019 ha prodotto un altro grande capolavoro di Giovannesi, "La paranza dei bambini", tratta dal romanzo di Roberto Saviano, vincitore dell’Orso d’argento per la Migliore Sceneggiatura al Festival di Berlino 2019. In questi mesi, Palomar è stata già impegnata a Napoli per girare "Sara", la nuova serie crime di Netflix, ispirata ai romanzi di Maurizio De Giovanni, con protagonisti Teresa Saponangelo, Claudia Gerini, Chiara Celotto e Massimo Popolizio.