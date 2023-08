Sul Belvedere di Posillipo si gira la serie Netflix di Maurizio De Giovanni con Saponangelo e Gerini Set tra via Manzoni e Salita del Casale per la nuova serie crime di Netflix. Nel cast anche Chiara Celotto e Massimo Popolizio.

Set sul belvedere di Posillipo per le riprese cinematografiche di "Sara", la nuova serie crime di Netflix, nata dalla penna di Maurizio De Giovanni, che vanta nel suo cast attrici del calibro di Teresa Saponangelo e Claudia Gerini. La serie Tv è prodotta da Palomar e vede la partecipazione di tanti altri grandi attori, come Chiara Celotto e Massimo Popolizio. Dopo le prime riprese a Fuorigrotta, come locations sono stati scelti alcuni scorci di Posillipo. Tra questi, la panoramica via Manzoni, nel tratto tratto tra via Pascoli e via Padula, e Salita del Casale.

La nuova serie di De Giovanni si intitola "Sara"

Le riprese della nuova fiction di Netflix sono iniziate a metà luglio all'esterno dello Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, dove è stato allestito per l'occasione un finto Luna Park con le giostre. La serie è ambientata tra Napoli e Roma. La serie è tratta dall'omonima saga letteraria di Maurizio de Giovanni, edita da Rizzoli, e scritta da Donatella Diamanti, Mario Cristiani e Giovanni Galassi e diretta da Carmine Elia, sarà composta da 6 episodi.

La trama della nuova fiction

La serie racconta la storia di Sara, ex agente dei servizi segreti interni, che indaga sulla morte prematura di suo figlio. La donna, vittima della solitudine, torna a chiedere un favore all'amica e collega di un tempo, Teresa. Ma si ritrova invischiata nella sua vecchia vita, dove era conosciuta con il soprannome di "la donna invisibile" per la sua capacità di passare inosservata durante anche le più delicate indagini. Passo dopo passo, scopre dettagli che ignorava della vita di suo figlio. Nel caso figurano, tra gli altri, gli attori Flavio Furno (Pardo), Chiara Celotto (Viola), Carmine Recano (Massimiliano), Massimo Popolizio (Corrado Lembo) e Antonio Gerardi (Tarallo).

Il piano di viabilità

