Mette il monopattino sotto carica ed esplode la batteria: a fuoco una casa ad Afragola Esplode una batteria elettrica di un monopattino sotto carica: incendio in una abitazione di Afragola, nell’hinterland settentrionale di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un incendio nella notte è divampato ad Afragola, nell'hinterland di Napoli: a causarlo pare sia stato l'esplosione della batteria di un monopattino elettrico lasciato in ricarica nella notte. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri per coordinare i soccorsi: non ci sono stati feriti, ma tanta paura per l'incendio, domato dai caschi gialli in tarda notte. Militari dell'Arma che cercano ora di ricostruire il tutto. Ancora da quantificare i danni all'interno dell'abitazione, anche se da una primissima stima sembrerebbe si tratti di danni superficiali.

L'episodio è accaduto al civico 27 di via Giuseppe Mazzini, in pieno centro ad Afragola. Le fiamme hanno avvolto l'appartamento in poco tempo, svegliando i residenti: il tutto attorno alle due di notte, quando è giunta la segnalazione dell'incendio. Giunti sul posto, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme mentre i carabinieri del comando di Afragola sono giunti per coordinare i soccorsi. Non c'è stato bisogno dell'intervento dei sanitari del 118, comunque presenti sul posto: tutti i residenti sono in buone condizioni di salute, seppur visibilmente spaventati. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che l'incendio sia stato causato dallo scoppio della batteria elettrica di un monopattino, messo sotto carica probabilmente prima di andare a dormire. I rilievi sono ancora in corso: bisognerà capire con esattezza se lo scoppio della batteria sia stato causato da un malfunzionamento o da altro. Batterie dei monopattini che hanno un voltaggio tra i 12 ed i 48 volt, e dunque sono potenzialmente "pericolose" in caso di sovraccarico o malfunzionamento.