Metro linea 1 sospesa tra Dante e Garibaldi, interrotta anche tratta Quarto-Pianura dell’Eav Circolazione limitata per la metro Linea 1 Anm: sospesa tratta tra Dante e Garibaldi. Interruzione anche per l’Eav tra le stazioni Quarto e Pianura.

A cura di Nico Falco

Brutta sorpresa per gli utenti che hanno cercato di usare la metro Linea 1 di Napoli in piazza Garibaldi: la tratta fino a piazza Dante è al momento sospesa in entrambe le direzioni e non sono state diffuse comunicazioni sui tempi di riapertura né sui servizi alternativi da utilizzare per gli spostamenti in città; prosegue, invece, regolarmente il servizio sulla tratta Dante-Piscinola. Sui social nessuna comunicazione: sabato e domenica il servizio informativo non è attivo.

"È inaccettabile che l'Anm non fornisca alcuna informazione ai turisti e cittadini sui disservizi– commenta il sindacalista Adolfo Vallini – tanti gli utenti fermi davanti ai cancelli sotto alla pioggia in attesa di conoscere i tempi per la riapertura dell'impianto o quali servizi alternativi utilizzare. Ritengo paradossale che l'Anm e l'Eav convochino le organizzazione sindacali per parlare del servizio natalizio mentre non siano in grado di garantire neanche il servizio ordinario".

Interruzioni segnalate anche per quanto riguarda le linee flegree: l'Eav ha comunicato che a partire dalle 14:20 di oggi, 26 novembre, è sospesa la tratta tra le stazioni di Quarto e Pianura (in entrambe le direzioni) della Circumflegrea; i treni in partenza da Montesanto limitano il servizio ferroviario a Pianura, quello in partenza da Licola limitano il servizio ferroviario a Quarto.