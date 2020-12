Metro Linea 1 ferma sulla tratta da Dante a Garibaldi dalle 8,20 di oggi, a causa di 3 treni guasti. La circolazione dei treni è limitata solo alla tratta tra Piscinola e Dante per ragioni di sicurezza. I viaggiatori che devono raggiungere la Stazione Centrale a piazza Garibaldi possono scendere a Cavour e fare il cambio con la Linea 2. Code per entrare nella Linea 1 a Materdei a causa dell'alto numero di viaggiatori: gli accessi alla stazione sono stati contingentati e si sono formate lunghe file.

Si tratta dell'ennesimo stop alla circolazione negli ultimi mesi. Dal 6 dicembre, intanto, sono scattati i tagli alle corse disposti dall'Anm, in rispetto alla riduzione dei trasporti per le norme anti-Covid19. La metropolitana Linea 1 ha anticipato di due ore la chiusura serale, dalle 23 alle 21. L'Anm ha previsto ulteriori riduzioni a Natale e Capodanno, con chiusura alle ore 20 sia la Vigilia che il 31 dicembre. Non ci saranno quindi le consuete corse non stop del metrò nella notte di San Silvestro. A Natale e il 1 gennaio 2021, invece, la metropolitana chiuderà alle 13,30 senza riprendere nel pomeriggio.

Negli scorsi giorni non sono mancate le polemiche a causa del sovraffollamento dei vagoni della metropolitana Linea 1, presi d'assalto dai pendolari nelle ore di punta per andare a lavoro. Visto che le attività lavorative non sono sospese nella zona arancione ed è sempre possibile raggiungere il proprio posto di lavoro. Mentre molte persone si stanno spostando in questi giorni anche per fare le compere di Natale. Hanno suscitato reazioni le foto dei vagoni pieni con le persone accalcate le une alle altre, in assembramento, senza alcun distanziamento come previsto dalle norme per il Coronavirus. Il Comune di Napoli, in occasione dell'approvazione del bilancio previsionale 2020, ha annunciato che sta già lavorando alla possibile revoca dei tagli, ma al momento non si registra alcuna novità su questo fronte. Per vedere in circolazione i treni nuovi acquistati dal Comune, infine, bisognerà aspettare marzo 2021.