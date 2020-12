Niente corse non stop della metropolitana Linea 1 la notte di Capodanno a Napoli. Bus, metro e funicolari chiuderanno alle ore 20 la Vigilia di Natale e il 31 dicembre, mentre a Natale e Capodanno la chiusura avverrà alle ore 13,30. Nessuna ripresa nel pomeriggio. Questo il piano dei trasporti dell’Anm, l’azienda napoletana della mobilità, per le festività della Natività che partono la prossima settimana. Il piano prevede riduzioni maggiori rispetto agli altri anni a causa del Coronavirus. Non ci sarà infatti la ripresa pomeridiana di Capodanno o quella serale con i turni di straordinario. La notte di San Silvestro infatti gli altri anni la metro effettuava corse non stop. Il Governo Conte ha previsto ulteriori restrizioni agli spostamenti nei giorni di Natale e Capodanno in tutt’Italia, con il Dpcm del 6 dicembre scorso. Mentre non è esclusa l’ipotesi che un ulteriore Dpcm possa inasprire ancora di più la stretta, dichiarando tutt’Italia zona rossa o arancione dalla Vigilia alla Befana. Intanto, i sindacati dei trasporti napoletani sono pronti a issare le barricate contro la decisione dell’Anm. Cgil, Uiltrasporti e UglFna “non condividono assolutamente – scrivono in una nota – le modalità con le quali l'azienda si è sottratta al confronto, limitandosi ad una esposizione confusa e approssimativa di tutta la organizzazione dei giorni di festività natalizia”.

Napoli, a Capodanno niente corse non stop la notte del 31

Dopo i tagli ai trasporti per questo mese, scattati il 6 dicembre scorso, a causa del Coronavirus, il piano per i trasporti durante le festività Natalizie è stato presentato ieri. L’Anm ha illustrato il seguente esercizio:

24 e 31 dicembre 2020 : chiusura ore 20

: chiusura ore 20 25 dicembre 2020 e 1 gennaio 2021: chiusura ore 13.30

“Anm – scrivono Cgil, Uiltrasporti e UglFna – non ha voluto condividere nessuna posizione organizzativa in relazione ai presidi di lavoratori legati alla sicurezza degli impianti che comunque in quei giorni saranno presenti nonostante le chiusure anticipate ed ai quali non intende riconoscere alcuna gratifica. Purtroppo, constatiamo ulteriormente come Anm sia un'azienda che mortifica i propri lavoratori, senza remore anche se lavorano durante una pandemia o il giorno di Natale. Non molliamo, passerà la nottata e con lei anche questo atteggiamento mortificante ed irrispettoso nei confronti dei lavoratori”.