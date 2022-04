Metro Linea 1, domani tratta limitata Piscinola-Dante fino a risoluzione del guasto Domattina la Linea 1 della Metropolitana di Napoli viaggerà sulla tratta parziale Piscinola-Dante: ancora in corso gli interventi per il guasto di stamattina.

A cura di Nico Falco

Anche domani mattina, 20 aprile, la linea 1 della Metropolitana di Napoli viaggerà su una tratta limitata: il servizio verrà coperto soltanto sulla parziale Piscinola-Dante, fino alla risoluzione del guasto su cui è ancora in corso l'intervento dei tecnici di Anm. Per questa sera, 19 aprile, invece, la metro linea 1 proseguirà fino a termine del servizio con limitazione alla tratta parziale Piscinola-Vanvitelli. Lo fa sapere l'Azienda Napoletana Mobilità, con una nota con cui si scusa per il disagio agli utenti.

Questa mattina un guasto elettrico aveva mandato in tilt il servizio, i treni si erano fermati su tutta la tratta a partire dalle 9. Il guasto si era verificato nella centrale operativa dei Colli Aminei, che coordina i convogli su tutta la linea su ferro. Era stato disposto l'intervento immediato dei tecnici, ma la situazione era rimasta in stallo per ore. L'Anm aveva poi spiegato che il problema era stato causato da un interruttore relativo alla sostituzione di una batteria di servizio del sistema di sicurezza, che non avrebbe funzionato durante un intervento di manutenzione di routine; il sistema di sicurezza avrebbe di conseguenza cominciato a perdere energia, portando quindi al blocco della centrale e dei treni, mandando in tilt anche i sistemi di telecomunicazioni e automazione.

Il guasto era stato individuato ma in mattinata l'Anm aveva stimato in diverse ore il tempo necessario per ricaricare il sistema di sicurezza e poter quindi riprendere col trasporto ordinario. Nella stessa giornata un guasto si era verificato anche sulla linea Cumana, gestito dall'Eav: per problemi tecnici era stata interrotta la tratta Montesanto-Fuorigrotta.