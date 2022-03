Meteo Napoli e Campania, tornano freddo e pioggia nel fine settimana dal 4 al 6 marzo Fine settimana con il ritorno della pioggia e con un nuovo crollo delle temperature in tutta la Campania. Forti raffiche di vento nelle zone dell’interno.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tornano freddo e pioggia nel fine settimana dal 4 al 6 marzo su tutta la Campania. Non sono previste, al momento, allerte meteo da parte della Protezione Civile regionale ma non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare qualche avviso relativo alle forti raffiche di vento che, soprattutto all'interno, si abbatteranno anche sui centri abitati. Basso anche il rischio di neve, che però potrebbe tornare a cadere sui rilievi più alti dei monti dell'Appennino Campano, sui Monti Picentini e anche sul Vesuvio, dove quella caduta sabato scorso è ancora ben visibile.

Il quadro climatico appare ancora stabile nelle prossime ore, e anche per venerdì ci saranno pochi mutamenti: ci sarà un aumento della nuvolosità soprattutto nelle zone dell'interno tra Matese, Sannio e Irpinia, con il cielo parzialmente nuvoloso lungo le coste e sul capoluogo di Napoli. La giornata di venerdì 4 marzo su tutta la Campania sarà pressoché simile, con forti venti provenienti per lo più di maestrale, le cui raffiche toccheranno anche i venti chilometri orari soprattutto nelle zone delle coste del Cilento, con possibili rischi di mareggiate lungo i punti più esposti. Giornata clou per il maltempo sarà sabato 5 marzo: alla forte nuvolosità subentrerà anche la pioggia, debole lungo la fascia costiera ma più intensa nelle zone interne. Rischio neve sui rilievi più elevati dovuti anche al crollo delle temperature, che perderanno altri 2-3 gradi scendendo sotto lo zero un po' ovunque nelle ore già tradizionalmente più fredde. Domenica 6 marzo invece il rischio pioggia sarà minore, ma le temperature resteranno basse e il rischio per neve e gelate sarà consistente nelle zone dell'interno. Un fine settimana, insomma, tipicamente invernale a poco più di 2 settimane dall'arrivo della primavera.