Meteo Napoli e Campania, pioggia intensa nel fine settimana del 2-3 aprile Fine settimana di pioggia su tutta la regione, con temporali soprattutto sabato 2 aprile. Rischio nuove allerte meteo, venti fino a 40 chilometri orari.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana di pioggia su Napoli e la Campania: il maltempo che già da qualche giorno ha fatto capolino sulla regione, non mollerà la sua presa. Piogge anche abbondanti e allerte meteo che, con ogni probabilità, saranno estese anche ai prossimi giorni dopo quelle emanate in quelli appena passati da parte dalla Protezione Civile regionale della Campania. Forti anche i venti che accompagneranno la pioggia, ma non ci sarà un calo di temperature, che anzi resteranno nelle medie stagionali.

Già nella giornata di oggi, i rovesci sono estesi a tutta la Campania: peggiorerà poi in serata, quando sulla regione si scateneranno veri e propri temporali di invernale memoria. Rischio neve minimo, viste le temperature alte: i venti soffieranno attorno ai 33 chilometri orari, con rischio nebbia soprattutto a notte inoltrata e alle prime luci del mattino di domani, sabato 2 aprile. Proprio domani si assisterà ad un ulteriore peggioramento del tempo, con temporali diffusi tanto sulle zone costiere quanto in quelle dell'interno. Venti in aumento e raffiche fino a 40 chilometri orari, soprattutto all'interno tra l'Irpinia ed il Sannio. Rischio mareggiate lungo le coste più esposte del Cilento. Domenica 3 aprile un parziale miglioramento, anche se le piogge continueranno a cadere seppur non in maniera violenta come nelle ore precedenti. Venti in calo e fino ad un massimo di 20 chilometri orari nelle zone interne e di 16-17 chilometri orari lungo le coste. Temperature stabili, con valori massimi attorno ai 13 gradi centigradi, in linea ed in media con quelli tipici di questo periodo dell'anno.