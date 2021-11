Meteo Napoli e Campania, pioggia e vento nel fine settimana del 6-7 novembre Pioggia e vento nel fine settimana del 6-7 novembre su Napoli e sulla Campania intera. In arrivo un vortice da occidente che attraverserà tutto il bacino mediterraneo, portando clima instabile per diversi giorni. Anche la prossima settimana, infatti, sono previste piogge e forti raffiche di vento.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fine settimana con pioggia e vento su Napoli e la Campania intera. Un preludio al maltempo diffuso che accompagnerà tutta la regione anche nella prossima settimana. "Colpa" di un vortice mediterraneo nuovo che si sta generando in queste ore tra la Sardegna e le isole Baleari, per poi spostarsi verso l'Italia e l'Europa mediterranea orientale provocando così una nuova fase di maltempo che durerà questa volta molto più a lungo. Anche per la prossima settimana, infatti, ci si aspetta pioggia diffusa in tutta la regione, con forti raffiche di vento.

Nel fine settimana del 6-7 novembre, piogge che interesseranno sia le zone costiere che quelle dell'interno: venti molto forti ma di libeccio, che porteranno ad un lieve aumento delle temperature, che supereranno di nuovo anche i venti gradi in diverse zone della regione. Già oggi, le raffiche raggiungeranno i 23 chilometri orari in alcune zone della regione, soprattutto all'interno. Ma occhi puntati anche sulle coste, in particolare quelle del Cilento dove il forte vento può portare ad un elevato rischio di mareggiate. Anche nel Golfo di Napoli attenzione massima, soprattutto per i collegamenti tra le isole e la terraferma: già nei giorni scorsi i traghetti e gli aliscafi hanno avuto diversi problemi ad effettuare le proprie corse a causa delle forte raffiche di ponente che hanno soffiato sull'intera regione. Al momento non vi sono allerte meteo in vigore per i prossimi giorni: ma il rischio che vengano emanate è piuttosto alto, soprattutto in vista delle piogge abbondanti che si riverseranno su tutta la regione a partire da sabato mattina.