Meteo Napoli e Campania, freddo intenso su tutta la regione ancora per 24 ore Prosegue l’ondata di freddo intenso su tutta la Campania: ancora 24 ore di gelo artico, poi il lieve aumento delle temperature dovuto ai venti di libeccio.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Prosegue l'ondata di freddo intenso che sta caratterizzando gli ultimi giorni in Campania. Si tratta degli ultimi colpi di coda dell'inverno, che sta facendo sentire i suoi effetti in maniera molto forte su tutta la regione, nonostante manchino pochi giorni all'equinozio di primavera, che quest'anno cade in Italia alle 16.32 di domenica 20 marzo.

Colpa di un flusso di aria artica continentale che, proveniente dalla Penisola Balcanica, arriverà da est ed investirà tutta l'Italia: anche la Campania ne subirà le conseguenze, soprattutto nelle zone dell'interno dove le temperature caleranno ulteriormente. Per attendere un breve rialzo dei valori massimi bisognerà attendere il fine settimana, dove però torneranno anche le piogge. La primavera, insomma, sembra ancora lontana, nonostante il passaggio ufficiale di consegne con l'inverno sia atteso tra una settimana appena.

Nelle zone interne della regione le temperature resteranno sotto lo zero soprattutto di notte, quando non è escluso qualche locale nevicata. Resiste ancora la neve sul Vesuvio, che come da tradizione è caduta a cavallo tra febbraio e marzo: più abbondanti invece le nevicate nelle zone dell'interno ed in particolare sull'Appennino campano e sui Monti Picentini e del Matese. Nelle città, gli ultimi residui sono stati sciolti dal sole delle ultime ore, ed in assenza di pioggia non si riformeranno a breve: in arrivo infatti anche venti di libeccio che porteranno ad un lieve rialzo delle temperature, soprattutto nelle zone costiere. Venti che tuttavia soffieranno molto forti soprattutto nel fine settimana del 12-13 marzo su tutta la regione.