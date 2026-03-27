È tornata la neve sul Vesuvio: a Napoli ancora freddo, le previsioni del tempo nel weekend

La neve sul Vesuvio oggi, venerdì 27 marzo (Foto: Fanpage.it)

Nonostante la primavera sia già ufficialmente iniziata la scorsa settimana, l'inverno ha fatto nuovamente capolino a Napoli e non sembra intenzionato a mollare la presa o, quantomeno, vuole assestare il suo ultimo colpo di coda prima di lasciare spazio al sole e a temperature più gradevoli. A causa proprio del drastico calo delle temperature registrato negli ultimi giorni, questa mattina, venerdì 27 marzo, sul Vesuvio si è affacciata nuovamente la neve. Mentre la cima del vicino Monte Somma, più in basso, sembra essere stata risparmiata, sulla sommità del cratere del vulcano partenopeo, invece, la neve è visibile a occhio nudo, anche a distanza: un cappello bianco che adorna la cima della "muntagna".

Le previsioni meteo a Napoli nel weekend

Il calo delle temperature contraddistinguerà il meteo di Napoli almeno fino al fine settimana. Sia sabato 28 marzo che domenica 29, infatti, nel capoluogo campano sono previste temperature, sia per quanto riguarda i valori massimi che quelli minimi, al di sotto delle medie stagionali, con giornate contraddistinte dalla presenza di nubi sparse. Domani, sabato 28, la temperatura massima registrata sarà di 14 gradi, mentre la minima di 9; domenica 29 marzo, invece, il valore massimo toccherà quota 17 gradi, con la minima che resterà intorno ai 9 gradi.