Meteo, in Campania un fine settimana di forti piogge: parla il meteorologo Mazzarella Un fine settimana di forti piogge su tutta la Campania: a Fanpage.it parla il Meteorologo e Fisico Adriano Mazzarella, già professore associato di Climatologia presso l’Università Federico II di Napoli. “Giornate del weekend a rischio allerta meteo, ma la prossima settimana tornerà il cielo sereno”

Intervista a Prof. Adriano Mazzarella Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana quello del 22-24 ottobre all'insegna della pioggia quello in arrivo su Napoli e la Campania. "Colpa di una depressione di origine atlantica che attraverserà tutto il Meridione nei prossimi giorni, andando verso la Grecia". Lo ha spiegato a Fanpage.it il professore Adriano Mazzarella, Meteorologo e Fisico, già professore associato di Climatologia presso l'Università Federico II di Napoli.

Professore, abbiamo avuto giornate quasi estive, ma si avviano dunque verso la fine..

Sì, in questo momento abbiamo giornate calde grazie ad vortice di alta pressione anche non molto forte, ma che è una propaggine dell'anticiclone delle Azzorre che ci ha regalato dunque giornate quasi fuori stagione e non propriamente autunnali. Ma già da domani, giovedì 21 ottobre, il clima cambierà in maniera radicale.

Come sta cambiando in queste ore il quadro climatico?

Sta arrivando una depressione di origine atlantica, ovvero una massa di aria molto umida e fredda, che arriverà direttamente sull'Italia ed in particolare sul Meridione. Questo porterà grandi quantità di pioggia soprattutto tra il 22 ed il 24 ottobre. Questa perturbazione andrà poi verso la Grecia e dunque da noi tornerà un vortice d'aria anticiclonica e dunque tornerà il cielo sereno e l'assenza di ventilazione.

Dunque ci aspetta un fine settimana di forte pioggia..

Sì, sarà una perturbazione piuttosto intensa, con la Protezione Civile che potrebbe anche dare l'avviso di allerta meteo in quei giorni, con raccomandazioni a non uscire di casa e a stare attenti proprio alla piogge intense. Si tratta, comunque, di fenomeni normali, questi cambiamenti repentini di tempo buono e perturbato fanno parte del mese di ottobre che è il mese di trapasso tra l'autunno e l'inverno.