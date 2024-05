La Mehari di Giancarlo Siani trasferita nel garage dei vigili al Vomero per lavori al Pan

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

La Citroën Méhari di Giancarlo Siani trasferita nel garage della Polizia locale del Vomero a causa dei lavori di ristrutturazione al Pan. Da domani, mercoledì 29 maggio 2024, l'auto a bordo della quale viaggiava il giornalista de Il Mattino, ucciso dalla camorra nel 1985 a causa delle sue inchieste, sarà portata nei locali della sede della V Municipalità di via Morghen 84. Purtroppo, la vettura, assurta a simbolo della lotta anti-camorra ed esposta finora nel Palazzo delle Arti di Napoli in via dei Mille, nella Sala della memoria. Il trasferimento è avvenuto d'intesa con la famiglia Siani, la Fondazione Giancarlo Siani, la Fondazione Polis.

Previste visite guidate

In seguito, in attesa di ricollocare l'auto al PAN, a fine lavori, si informeranno Istituzioni, cittadini, scolaresche, delle iniziative che saranno promosse nel frattempo, al fine di favorire «l'incontro» con l'auto di Giancarlo Siani ed i promotori delle attività, in altri luoghi, di cui – annuncia il Comune – si darà notizia.

L'arrivo della Mehari di Siani al Vomero è stato annunciato dalla presidente della V Municipalità Clementina Cozzolino alla giunta e ai consiglieri con una nota:

Come ci è dolorosamente noto, Giancarlo Siani fu assassinato dalla camorra nel nostro quartiere la sera del 23 settembre 1985, mentre era a bordo della sua Citroën Méhari. Poiché il Palazzo delle Arti della nostra città, che negli ultimi anni ha custodito la vettura, sarà oggetto di lavori di ristrutturazione, è stato individuato il garage della polizia Locale della nostra Municipalità come luogo di custodia dell'auto per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori. Saremo quindi onorati di accogliere la Citroën Méhari, silenziosa testimone degli ultimi anni di vita di Giancarlo Siani, domani 29 maggio 2024 alle ore 15,00 presso il Garage della polizia Locale al piano G della sede municipale di via Morghen 84.

I lavori al Pan saranno ultimati nel 2025

I lavori al Pan sono iniziati a marzo e dovrebbero essere ultimati entro il 2025. Il piano di ristrutturazione prevede molteplici interventi, finanziati con fondi PNRR, POC Metro e POC Regione Campania e con risorse dalla Città Metropolitana di Napoli. Alla riapertura, gli spazi del museo comunale saranno destinati al Museo dell’Immagine.

Il progetto prevede ilrecupero strutturale con l'adeguamento degli impianti, dei corpi illuminanti, del sistema di riscaldamento e raffreddamento, l'impermeabilizzazione della copertura, il rifacimento della biglietteria e del bookshop. L'importo dei lavori è di 2 milioni e 320mila euro. Insieme con le sale dedicate a opere d’arte “museali”, il PAN prevede una stanza riservata a lavori di arte digitale.