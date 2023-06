Marco Mengoni e Vasco Rossi in concerto a Salerno, treni fino alle 2 di notte Corse extra per la metropolitana di Salerno il 24, il 28 e il 29 giugno, in occasione dei concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi: treni fino alle 2 di notte.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Corse extra a Salerno in vista dei concerti di Marco Mengoni e Vasco Rossi, in programma rispettivamente il 24 giugno e il 28-29 giugno. Lo ha comunicato Trenitalia, che gestisce la tratta che da Salerno porta fino allo Stadio Arechi, dove si terranno i tre concerti: treni prolungati e servizio di bus navetta fino alle 2 di notte. Complessivamente, ogni giorno ci saranno 14 corse supplementari, sette da Salerno direzione Arechi e sette nell'altra direzione, con fermate intermedie nelle stazioni di Torrione, Pastena, Mercatello e Arbostella.

La decisione è stata presa dopo un incontro tra Trenitalia, Regione Campania e Comune di Salerno. "Il prolungamento del servizio metropolitano di Trenitalia e il servizio navetta ad hoc di Busitalia Campania", si legge in una nota, "rappresentano un'opportunità per evitare problemi di parcheggio e raggiungere lo stadio Arechi in modo comodo e senza stress, in linea con gli obiettivi del Gruppo FS di sostenibilità ambientale e trasporto intermodale".

Non solo treni, ma anche bus: un servizio navetta sarà infatti operativo dalle 15 alle 2 di notte, con due autobus che faranno la spola lungo la tratta Stadio Arechi-ubicazione ex sito USCA in Via Capitolo San Matteo-Salerno, "così da coprire l’intero arco temporale dei concerti", si legge in una nota di Trenitalia, che spiega:

