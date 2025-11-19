napoli
Maltempo, Villaricca allagata: acqua fino a un metro e 60, salvate sei persone bloccate nelle auto

Le forti piogge del 18 novembre hanno causato forti disagi in varie aree della Campania; a Villaricca i carabinieri hanno salvato 6 persone intrappolate nelle auto.
A cura di Nico Falco
I danni del maltempo a Caserta ieri, 18 novembre
I danni del maltempo a Caserta ieri, 18 novembre

Sei persone, tra cui due anziani, due minorenni e una donna incinta sono state salvate a Villaricca, nel Napoletano, nella serata di ieri, 18 novembre: erano rimaste intrappolate nelle loro auto, in panne dopo essere finite in un tratto di strada completamente allagato. Il maltempo che ieri si è abbattuto sulla Campania ha causato pesanti disagi in diverse aree, portando in molti casi ad allagamenti e situazioni di pericolo per i residenti.

Sei persone salvate a Villaricca

A Villaricca i principali disagi si sono verificati in via Roma, nel tratto del cosiddetto "Ponte di Surriento"; su segnalazione della centrale operativa sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Marano. Diverse persone erano rimaste intrappolate nelle auto, nei tratti più profondi l'acqua aveva raggiunto il metro e 60 e ha coperto i veicoli fino al tetto.

I militari hanno tirato fuori dagli abitacoli sei persone, in buone condizioni di salute; nessuna di loro ha avuto bisogno del supporto sanitario. Le condizioni della strada dopo le piogge hanno comportato la chiusura del tratto e delle vie limitrofe; sul posto, per i controlli del caso, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

Maltempo, Procida allagata: scooter trascinati via, inondata la chiesa al Porto, tombini scoppiati

Forti disagi nel Napoletano e nel Salernitano

Forti disagi anche sull'isola di Procida, dove le forti piogge hanno portato all'allagamento di strade e piazze; l'acqua ha trascinato diversi scooter parcheggiati e ha inondato anche la chiesa del Porto. In via Appia, nel Napoletano, la bomba d'acqua ha causato un crollo nel tratto dei cantieri del collettore fognario tra Melito, Sant'Antimo e Giugliano in Campania, con quattro automobili sprofondate nella conseguente voragine. Strade diventate come fiumi anche in diverse aree del Salernitano.

Immagine
napoli
