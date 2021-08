Mafia nigeriana a Napoli: arrestato 38enne, è un membro di “Black Axe” In manette è finito Godspower Ighoyiwi, 38enne nigeriano, ritenuto appartenente alla mafia nigeriana, in particolare al gruppo noto come “Black Axe”: l’uomo è stato rintracciato dai carabinieri e arrestato a Napoli, nel quartiere di San Carlo all’Arena, con l’accusa di associazione mafiosa e frode informatica.

A cura di Valerio Papadia

Un uomo di 38 anni, cittadino nigeriano, è stato arrestato a Napoli dai carabinieri con l'accusa di associazione mafiosa e frode informatica: l'uomo, Godspower Ighoyiwi, residente a Qualiano, nella provincia partenopea, è ritenuto dagli inquirenti affiliato alla mafia nigeriana, e in particolare al gruppo conosciuto come "Black Axe", dedito al traffico internazionale di stupefacenti, al riciclaggio e, appunto, alla frode informatica. I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, in esecuzione di un provvedimento emesso dal gip del Tribunale de L'Aquila nei confronti del 38enne, lo hanno rintracciato in via Stefano delle Chiaie, nella zona dei Ponti Rossi, quartiere San Carlo all'Arena, mentre si trovava in auto in compagnia di un connazionale: arrestato, Ighoyiwi è stato portato nel carcere di Secondigliano.

Il gruppo criminale "Black Axe"

Il nome, in inglese, significa "ascia nera", che compare anche nel logo del gruppo e viene indicato come lo strumento con il quale "spezzeranno le catene dell'oppressione, dell'ingiustizia sociale e degli altri mali che hanno ostacolato il progresso delle persone di colore nel mondo". Nato nel 1977 come confraternita di un gruppo di nove studenti dell'Università del Benin, il movimento "Black Axe" – conosciuto anche come Neo-Black Movement of Africa o NBM – ha assunto, col tempo, la connotazione di un vero e proprio gruppo criminale, compiendo svariate attività illecite.