Madonna di Pompei, messa nel Santuario della Beata Vergine per Papa Francesco Il momento di preghiera è previsto per oggi 22 aprile alle ore 19 nel Santuario della Vergine. Presiede il rito l'arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo.

A cura di Vincenzo Cimmino

Si moltiplicano le messe per papa Francesco. Anche a Pompei, nel Pontificio Santuario della Beata Vergine Maria del Santo Rosario. Davanti a quell'icona cara ai fedeli e a Bartolo Longo che proprio il pontefice ha voluto santo. Un momento di raccoglimento e preghiera previsto per oggi 22 aprile alle ore 19 e presieduto dall'arcivescovo, monsignor Tommaso Caputo. Cosi la comunità ecclesiale e civile della città in provincia di Napoli vuole ricordare Jorge Mario Bergoglio, il vicario di Cristo in terra deceduto per ictus cerebrale ieri 21 aprile, Pasquetta, a Santa Marta e i cui funerali si terranno a San Pietro sabato 26 aprile alle ore 10.

Il messaggio dell'arcivescovo di Pompei

"Come accade ogni qual volta se ne va una persona cara", ha dichiarato il presule, "si resta attoniti, quasi increduli. E lo siamo ancora di più di fronte alla morte di Papa Francesco. Egli è stato un riferimento straordinario non solo per i vescovi, i sacerdoti e i religiosi, ma per tutto il popolo di Dio. Perdiamo una guida amorevole e salda. Ma noi abbiano il dono della fede. Crediamo nella risurrezione. La prospettiva della vita che non ha fine ci sostiene soprattutto in questi momenti. Cosa possiamo fare ora se non pregare per lui? Lo faremo oggi e continueremo a farlo".

L'annuncio della morte del pontefice è stato dato dal cardinale camerlengo Kevin Joseph Farrell poco prima delle 10 di ieri. "Carissimi fratelli e sorelle", ha comunicato in un videomessaggio l'alto prelato, "con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina (ieri, ndr) il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla Casa del Padre". Una notizia inaspettata nonostante l'età, 88 anni, e i recenti problemi respiratori che sembravano migliorare. Jorge Mario Bergoglio ha cercato di vivere il suo ministero fino all'ultimo. Proprio il giorno prima del decesso, a Pasqua, era apparso in Piazza San Pietro per stare tra la sua gente.

La visita di Francesco nel 2015

Quel mare di fedeli che non lo ha mai abbandonato e che, adesso, vuole celebrarlo attraverso la preghiera. Proprio come a Pompei. Il legame tra la città mariana e il primo pontefice argentino era saldo e ben cementato nel tempo. Bergoglio decise di rendere omaggio al Santuario ad appena due anni dal suo insediamento, nel 2015. Era il 21 marzo, iniziava la primavera. Prima di arrivare a Napoli, Francesco decise di fare tappa a Pompei. Voleva vedere l'icona della Madonna legata alla storia del Beato Bartolo Longo e cara alla città. Un dipinto entrato ben presto anche nel cuore dello stesso papa. In Maria, Bergoglio, ha sempre visto una guida. E non a caso ha scelto, come luogo di sepoltura, un luogo mariano, la basilica di Santa Maria Maggiore a Roma.

Pompei, dicevamo. Il papa atterrò col suo elicottero nell'eliporto alle 7,48. Arrivato nel santuario della Vergine, si fermò davanti al quadro attorno al quale si impernia tutta la storia del luogo di culto. "Grazie tante! Grazie tante, per questa calorosa accoglienza", disse ai tanti fedeli – le stime parlavano di circa 20mila persona – che lo aspettavano, che erano con lui. "Abbiamo pregato la Madonna, perché ci benedica tutti: voi, me, e tutto il mondo. Abbiamo bisogno della Madonna, perché ci custodisca. E pregate per me, non dimenticatevi. Adesso vi invito a recitare tutti insieme un’Ave Maria alla Madonna e poi vi darò la Benedizione".

Il papa all'Angelus "Preghiamo insieme il rosario"

È iniziato così quel rapporto duraturo, segnato nel tempo da tanti piccoli gesti dall'una e dall'altra parte. Francesco più volte ha chiesto ai fedeli di Pompei di pregare, per lui e per il mondo. Come nel 2018 e nel 2021. Quasi cinque anni fa, domenica 3 ottobre, dopo l'Angelus Papa Francesco aveva rivolto un pensiero ai fedeli radunati nel santuario mariano invitandoli a rinnovare la recita del Rosario. A presiedere la messa nel luogo di culto, quello stesso giorno, fu l'arcivescovo di Napoli Domenico Battaglia, creato cardinale nel concistoro del 7 dicembre scorso, nel 2024. A guidare la preghiera dopo la discesa del quadro, invece, l'arcivescovo di Pompei Tommaso Caputo.

Il pontefice, secondo alcune indiscrezioni che nei mesi passati e in particolare sul finire del 2024 si facevano sempre più insistenti, sarebbe dovuto ritornare a Pompei a inizio 2025, nel gennaio. A quasi dieci anni dalla prima, celebre visita. Se Caputo invitava alla cautela parlando di "un auspicio", a spegnere ogni speranza è stato l'aggravarsi delle condizioni di salute di Francesco a causa di una polmonite bilaterale polimicrobica. Il papa è stato infatti ricoverato il 14 febbraio scorso per uscire dal Policlinico Gemelli di Roma il 23 marzo seguente. Poco più di un mese che ha tenuto col fiato sospeso l'intero pianeta.

La canonizzazione di Bartolo Longo

L'argentino non si è fermato nemmeno durante la malattia, tra i momenti più difficili del suo pontificato. Ha continuato a pensare a Pompei e al Santuario anche dalla stanza al decimo piano del nosocomio romano. Lì, nel corso dell’udienza concessa al cardinale Pietro Parolin e a monsignor Edgar Peña Parra, il santo padre aveva approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi, membri del Dicastero, per alcune canonizzazioni e diverse beatificazioni. Proprio tra queste aveva deciso la canonizzazione di Bartolo Longo (1841-1926), fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario, beatificato da papa Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980. Mancava solo stabilire la data per il Concistoro, che ora spetta al suo successore.