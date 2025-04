Incidente stradale tra camion, furgone e auto: due feriti in provincia di Avellino

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Un rocambolesco incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, martedì 15 aprile, sulla Strada Statale 90 "delle Puglie", tra Ariano Irpino e Savignano Irpino: due feriti il bilancio dello scontro. Intorno alle ore 19, per cause che sono ancora in corso di accertamento, un'automobile ha perso il controllo e ha impattato contro un camion adibito al trasporto speciale di pale eoliche e un furgone della stessa ditta, adibito alla segnalazione e alla scorta del mezzo pesante.

Allertati dal 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda, che si sono adoperati per prestare soccorso ai soggetti coinvolti nell'incidente: nell'impatto sono rimasti feriti il conducente del camion adibito al trasporto speciale e quello dell'automobile, che sono stati affidati alle cure dei sanitari e trasportati in ospedale.

Dopo l'intervento di soccorso, i vigili del fuoco si sono adoperati per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti nell'incidente: l'operazione ha richiesto diverse ore e ha provocato notevoli rallentamenti alla circolazione automobilistica. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che si sono occupati della gestione del traffico e hanno effettuato tutti i rilievi necessari a determinare con precisione la dinamica dell'incidente.