Lutto a Secondigliano: morto Francesco Balsamo storico pizzaiolo della pizzeria Carminiello

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lutto a Secondigliano per la morte di Francesco Balsamo, storico pizzaiolo della pizzeria "Carminiello", luogo di ristorazione che esiste ormai dal 1910. Lungo il corso Secondigliano, la pizzeria Carminiello è una vera e propria istituzione: Francesco Balsamo era una delle figure storiche del locale, e la sua morte ha fatto rapidamente il giro di tutto il quartiere nord di Napoli. Oggi la pizzeria resterà chiusa tutta la giornata in segno di lutto.

In tanti sui social lo hanno ricordato con affetto, soprattutto per la cortesia e la professionalità che lo hanno contraddistinto. Balsamo infatti lavorava da tantissimi anni nello storico locale del corso Secondigliano, quasi a diventarne uno "di famiglia". La Pizzeria Carminiello, nata dall'idea di Carmine de Lucia che nel 1910 aprì una piccola bottega dopo aver venduto pizze in tutto il quartiere con un carretto, oggi è gestita da Vincenzo e Maria De Lucia, dopo che la gestione era passata al figlio Luigi. Francesco Balsamo si era unito al ristorante da diversi anni, ed era conosciuto da tutti nell'intero quartiere. "Ieri ci ha lasciato il pizzaiolo della storica Pizzeria Carminiello Francesco Balsamo", scrive l'associazione "Una voce per Secondigliano, "Rivolgiamo un forte abbraccio ai suoi cari". Ma in tanti hanno voluto lasciare un ultimo saluto in Rete per il pizzaiolo. E c'è chi lo ricorda anche perché "fu lui ad inventare per la prima volta quella che oggi si chiama pizza a portafoglio". In tanti ricordano anche le serate trascorse in pizzeria, tra cibo e chiacchiere di compagnia: "Tappa fissa per ridere e scherzare, tra zeppole e panzarotti".