Ischia, frana a Casamicciola, si continua a scavare: 8 morti identificati, 4 dispersi. News di oggi in diretta

Poco dopo le ore 7 di oggi i pompieri e le squadre di soccorso sono tornate sul luogo della frana in Celario, Casamicciola Terme, per continuare a scavare alla ricerca dei 4 ancora dispersi a Ischia, colpita dal maltempo nella notte tra venerdì e sabato scorsi. Sono 8, al momento, le vittime della frana di Casamicciola.

Oggi è in programma nel centro operativo comunale di Casamicciola un vertice di istituzioni e soccorsi, presieduto dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba.

Circa 30 le case inagibili, 230 gli sfollati, ospitati al Palazzetto dello Sport. Si stanno attivano le strutture ricettive dell'isola per ospitare le famiglie ecavuate. Sono una trentina le abitazioni non agibili per i danni provocati dal maltempo. Ieri la Regione Campania ha stanziato 4 milioni di euro per le prime emergenze.

