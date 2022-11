Ischia, il dolore di Giovangiuseppe, autista Eav: perde figlio, nuora e nipotino appena nato Giovangiuseppe ha perso nella frana di Ischia il figlio, la nuora e il nipotino che portava il suo nome. L’Eav: “Siamo vicini al nostro dipendente”

A cura di Giuseppe Cozzolino

Maurizio Scotto di Minico e Giovanna Mazzella, morti assieme al figlio di 21 giorni nella frana di Ischia

Le lacrime e il dolore di chi ha perso tutto: Giovangiuseppe Scotto di Minico, dipendente dell'Ente Autonomo Volturno, ha perso nella frana di Ischia il figlio Maurizio di 32 anni, la nuora Giovanna Mazzella (30) e il nipotino Giovangiuseppe, nato appena 21 giorni fa e che portava il suo nome. La gioia di diventare nonno stroncata in un attimo, quando dal Monte Epomeo una frana ha spazzato via figlio, nuora e nipotino neonato in un attimo. Anche l'Eav si è stretto attorno all'uomo, devastato da tanto dolore: a fare da portavoce ad un sentimento unanime è stato il presidente Umberto De Gregorio.

"Siamo vicini al nostro dipendente Giovangiuseppe che ha subito il tremendo lutto della perdita del figlio e di un nipotino nato soltanto da pochi giorni, una tragedia infinita che copre di tristezza l'isola e tutti noi", ha scritto De Gregorio in una nota. L'Eav, che ad Ischia gestisce il trasporto pubblico tra i comuni isolani con 18 linee di autobus, ha fatto sapere anche di aver "attivato su richiesta della protezione civile una navetta tra Casamicciola e l'ospedale", ha fatto sapere lo stesso presidente. Resta difficile però il trasporto pubblico e non solo da e verso Casamicciola. "L'isola è spezzata in due, il servizio dei bus ovviamente ne risente ma tutto il personale è impegnato con grande partecipazione emotiva e di energia", ha concluso De Gregorio. Proseguono intanto i lavori per ripristinare strade e servizi nel minor tempo possibile, anche in vista di un possibile e temuto peggioramento del clima nei prossimi giorni. Si cercano ancora i corpi di almeno quattro dispersi nella frana.