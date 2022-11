Condono edilizio e Ischia, Meloni smentisce il ministro Pichetto: “Espressione infelice”

La questione condono, la "sparata" sui «sindaci da arrestare», relativa alle polemiche nate dopo la tragedia di Ischia, determinano la prima smentita pubblica di un ministro da parte del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin. In una intervista al Corriere della Sera Meloni prende le distanze:

Poi rispetto alla vicenda di Casamicciola ribadisce:

E sempre oggi Pichetto Fratin in una intervista a Il Giornale smussa:

Se qualcuno non fa la sua parte entro un tempo ragionevole allora devi poterlo sostituire. Non posso rimanere appeso ai misteri della burocrazia, ai rimpalli, al benaltrismo per cui c'è sempre da qualche altra parte una fantomatica soluzione migliore.

E se poi si trova che qualcuno, e sia chiaro parlo in generale, non ha fatto il suo dovere, allora si abbia il coraggio di punirlo. Senza cadere nella stucchevole retorica del giorno dopo, dove tutto è bianco e nero allo stesso tempo C'è una responsabilità collettiva della politica che deve dare indicazioni chiare e concrete: leggi meno farraginose e tortuose, poi però se l'abuso non può essere sanato allora deve scattare la tolleranza zero. Non tirare a campare in attesa della prossima sciagura e del prossimo lutto nazionale. Questo è inaccettabile.