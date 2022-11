Il presidente del Calcio Napoli De Laurentiis: “Doneremo 100mila euro alle vittime di Ischia” Il presidente del Calcio Napoli e della Filmauro ha annunciato una donazione in favore delle vittime dell’alluvione sull’isola di Ischia.

A cura di Redazione Napoli

Il presidente della società Calcio Napoli e della Filmauro Aurelio De Laurentiis attraverso Twitter ha annunciato una donazione in favore delle vittime dell'alluvione sull'isola di Ischia: «Siamo vicini a chi è stato colpito dalla tragedia di Ischia e il Calcio Napoli verserà 100.000 euro per le vittime dell’alluvione», scrive, siglando il tweet come "Adl".