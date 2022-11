Il cane del bimbo morto nella frana di Ischia, intrappolato da giorni auto La storia del cagnolino rimasto bloccato per giorni in auto. Era del piccolo morto durante la frana.

A cura di Redazione Napoli

Il bimbo che lo accudiva, coccolava e voleva bene è morto, travolto dalla furia del fango e dalle pietre. Lui è rimasto, non si sa come, vivo, in un'auto. Ischia: accade anche questo. Nelle storie di dolore e sofferenza per i morti che via via emergono dalle case crollate e dal fango c'è la storia di questo piccolo cane bianco, un meticcio, bloccato da oltre 48 ore in una delle auto trascinata dai detriti per decine di metri.

L'animale è stato salvato dai volontari della Protezione civile che hanno avuto non poche difficoltà nell'operazione. Il cane era diventato aggressivo poiché impaurito, affamato, assetato, allo stremo delle forze. Della sua presenza si sono accorti i vigili del fuoco che scandagliano ogni luogo alla ricerca di dispersi. È stato sedato da alcuni veterinari sul posto e ora sarebbe anche stata trovata una persona disposta ad occuparsene.